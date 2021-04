Eugenio Derbez protagoniza "Acapulco", la primera serie de Apple TV+ en español

El popular comediante mexicano Eugenio Derbez regresa a la televisión con el primer proyecto de Apple TV+ en español: “Acapulco”, serie que es una suerte de corolario de su taquillera cinta “Cómo ser un Latin Lover”.

Derbez, quien será el relator y asumirá el rol del personaje principal (Máximo), joven mexicano que logra hacer realidad su sueño al conseguir una plaza en el resort más popular de Acapulco. Sin embargo, cae en dudas cuando comprueba que sus funciones son muy complicadas, cuestión que nunca pensó: todos sus principios y valores entran en un proceso de cuestionamiento personal.

Se dio a conocer que en la serie participarán, junto a Eugenio Derbez: Enrique Arrizon, Damián Alcázar, Camila Pérez y Raphael Alejandro, entre otros, en un formato de comedia que entrecruzará pasajes en habla hispana y otros en inglés.

Historia ambientada en los años 80, se narrará apelando al flashback: Máximo le cuenta a su sobrino Hugo, como alcanzó la fama en el lugar desde abajo. El cotizado actor Damián Alcázar se une a la producción en el rol de Don Pablo, jefe de operaciones del balneario de Acapulco. Camila Pérez (de la serie de “Gotham”) interpretará a Julia, recepcionista del resort.

En entrevista con los medios, el actor expresó su deseo de “rendir un homenaje al destino turístico que me marcó desde niño; sitio exclusivo en la vida de todos los mexicanos, en especial para los de la Ciudad de México, no había vacación que no fuéramos corriendo a Acapulco siempre: en cuanto había una oportunidad, nos íbamos para allá", precisó.

“Me recuerda mi infancia, a mi papá, a mi mamá. Cuando aprendí a nadar, la primera vez que casi me ahogo. Mi primera novia a los 15 años. En lo personal, una cantidad de recuerdos de las mejores fiestas, vacaciones, los mejores romances, las mejores aventuras”, abundó el director y actor principal del aplaudido programa de la TV “La familia P. Luche”.

“Se nos ocurrió un formato basado en la película, donde mi personaje le fuera contando a su sobrino de la película (Raphael Alejandro), todas estas aventuras para llegar a donde llegó. Es una especie de ‘Los Años Maravillosos’, donde cuento mi historia de cómo llegué ahí; hacemos un juego: supuestamente, mi personaje es de Acapulco y ahí empieza su carrera. En la serie no es gigoló, no nos fuimos tanto por ahí, pero sí habrá flashbacks del Acapulco de los 80".

Ante el inminente inicio del rodaje en México, el también director advirtió que le agrada con este proyecto poner a su país en la mirada internacional. “Es una serie para Apple, para una audiencia global, en inglés, con muchos pasajes en español: queremos ser fieles al idioma cuando sea necesario. Pero es una manera de dar a conocer Acapulco a nivel mundial, le daríamos un empujón en estos momentos, y eso para mí es súper importante. Hay un casting mexicano fuerte, tenemos la fortuna de contar con Damián Alcázar, por ejemplo”, reiteró el comediante.

Derbez arriba a México en estos días: estará durante cuatro semanas y cumplimentará todas las medidas de protección sanitaria señaladas por las autoridades. Se grabarán escenas en Acapulco y ante la pandemia, otras serán formalizadas en estudios de Estados Unidos, de acuerdo a lo informado por Apple TV.