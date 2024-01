Eugenio Derbez tomará un descanso en su carrera: "Ya no me siento bien"

Eugenio Derbez es uno de los comediantes mexicanos más destacados en la industria del cine, gracias a que a lo largo de los años ha sabido cómo desenvolverse en el mundo del espectáculo y ha demostrado que tiene historias que contar en sus películas. Sin embargo, el acelerado ritmo de Hollywood y la fama puede cansar a cualquier persona, incluso a los más apasionados, por lo cual el artista tomó una drástica decisión que sorprendió a su audiencia, ya que parece que el hijo de Silvia Derbéz dejará de lado la vida pública para enfocarse en su familia por un tiempo.

Esto sucede después de que el artista estrenara el año pasado Radical, una cinta basada en la historia real de un profesor que busca inspirar a lo pequeños de una humilde primaria en Matamoros depués de que fueran evaluados como los peores alumnos de todo el país. Derbez realizó un arduo trabajo de promoción, lo que provocó que el artista viajara bastante.

Tal vez 2023 es el año que más trabajo he tenido en toda mi carrera y eso que ha habido unos muy difíciles, pero este sí, hice cinco series más la promoción de 'Radical', que fue exhaustiva

¿Eugenio Derbez se retira del espectáculo?

Eugenio Derbez cuenta con una larga trayectoria a sus 62 años. Comenzó su proyecto en la pantalla chica desde temprana edad al seguir los pasos de su madre, la actriz Silvia Derbez. Ahora, es uno de los mexicanos mejor posicionados en Hollywood, sin mencionar el gran éxtito de su serie De Viaje con los Derbez, la cual va en su cuarta temporada y ha sido un éxito absoluto en Amazon Prime y ViX, donde se encuentra disponible.

El artista confesó en un reciente encuentro con los medios, que desea tomarse un respiro de su contante trabajo, por lo cuál decidió aprovechar el éxito reciente para tomar una pausa; sin embargo, después del descanso podremos reencontrarnos con el actor.

“Voy a descansar, no a parar, pero sí a bajarle como a la mitad. A este ritmo ya no me siento bien”, señaló Derbez tras asegurar que continuará con la promoción de los proyectos que tiene en marcha, puesto que teme que si no los promociona como se debe, no conseguirá el mismo éxito: “Siempre lo veo como reto, pero también lo veo con miedo, por eso promociono tanto mis películas, porque me da miedo”.