Ex empleada de Shakira afirma que es mala jefa y 'la persona más tacaña' (VIDEO)

Shakira sigue siendo el tema de conversación gracias al lanzamiento de su canción “El jefe”, con la cual no sólo incursiona en el regional mexicano (término fifí para las rancheras) sino porque le vuelve a dar una arrastrada a su ex Piqué y ahora también a su ex suegro Joan Piqué Rovira.

Por si fuera poco, la canción de Shakira también involucra a Lili Melgar, la ex empleada de la pareja quien presuntamente descubrió la infidelidad de Piqué con Clara Chía, por lo que el “fifas” la corrió injustamente sin ningún pago de indemnización.

Pese a que la canción de Shakira expone esto y de que mucha gente celebró que le hizo justicia a Lili Melgar, ahora salió otra ex trabajadora de Shakira a asegurar que no es tan buena jefa ni persona como tanto aparenta la colombiana que es.

En una entrevista con el programa español “Vamos a Ver”, Cristina Cárdenas, quien afirma haber trabajado como coordinadora de figuración en los rodajes de Shakira por cuatro años, afirmó que la colombiana es bien nefasta e insegura, además de que trata muy mal a sus empleados y que es déspota con la gente que la puede opacar.

“He trabajado con ella en los rodajes y he podido ver el trato que da a los figurantes, que es nefasto, que es… Es que no tiene palabras”, inició la mujer.

“Cuando pones por contrato que los figurantes, cuando tú pases, se tienen que levantar y ponerse de cara a la pared, es que no hay más palabras. Cuando tú dices que no se te acerquen, que nadie te mire a los ojos; cuando tú sacas del rodaje a una chica que destaca más que tú y la desprecias, la humillas y la señalas con el dedo… Pues ahí ya te estás delatando de que muy profesional no eres”, remarcó.

La ex empleada de Shakira también contó lo que es capaz de hacer la famosa si su fobia es inseguridades salen a relucir, lo cual es muy tóxico. Además, defendió y justificó a Piqué.

“Es una mujer con muchas fobias, con muchas inseguridades… La realidad no la sabéis, lo que ha vivido esa familia durante 12 años, lo que ha sufrido Gerard durante 12 años, no lo sabéis”, indicó.

Finalmente, respecto al millón que le dio a Lili Melgar para salir en su video, dijo que era "tacaña en lugar de generosa… Shakira es la persona más tacaña que habéis podido conocer”.