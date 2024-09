Ex de Briggitte Bozzo afirma que la mantenía a ella y a su familia: 'Deja de hablar babosadas'

Briggitte Bozzo cayó de la gracia de muchos fans de “La casa de los famosos México 2” cuando traicionó a Gala Montes por preferir a los hombres del cuarto tierra y desde entonces los fans han criticado a la venezolana tachándola de ser una amiga falsa y una “Pick me girl”. Ahora su ex novio Conrado Villegas salió a afirmar que no sólo la mantenía a ella cuando eran pareja, sino que también a su madre y otros de sus familiares.

Cabe recordar que hace tiempo Briggitte Bozzo aseguró en “La casa de los famosos México 2” que su era un sujeto narcisista y que incluso tenía actitudes violentas hacia ella.

“Él no me ama, es un narcisista, él me hizo mucho daño. Le pagué todo hasta que me harté porque ya había mucha violencia verbal. Yo sufrí mucho esa relación,” afirmó la venezolana.

Ahora, Conrado Villegas compartió un video en su TikTok, el cual se convirtió en motivo de conversación, no por el contenido del mismo, sino por un comentario que hizo el sujeto.

Y es que una persona le preguntó: “Yo quisiera saber a quién apoya en la casa de los famosos”, ante lo cual el respondió “No miro la tv, pero sí he visto en todo lo que me han etiquetado.”

Tras ello, otra persona salió a afirmar que Briggitte Bozzo mantenía a Conrado, ante lo cuál él dio a conocer su versión de los hechos, asegurando que la vividora era otra con todo y su estirpe originaria de Venezuela.

“Hermosa, yo mantenía a ella, a su hermano y a su mamá. Deja de hablar babosadas”, señaló el ex novio de Briggitte Bozzo, impactando a los fans de “La casa de los famosos México 2”.

Los fans de Briggitte Bozzo esperan a que la actriz hable sobre las declaraciones de su ex cuando sea expulsado de “La casa de los famosos México 2.