Koke Guerrero es el campeón de Exatlón All Star y se consolidó como la máxima leyenda del programa al vencer a sus experimentados compañeros.

Semanas antes de la final del programa, “El Hechicero del Aire” se mentalizó para que las amistades y las alianzas de sus rivales no le afectaran durante los últimos días de competencia.

“Yo ya sabía que todos tenían amistades porque se conocían de otras temporadas, pero no los miraba como enemigos, más bien lo tome de una manera muy madura… Yo vi todos los escenarios posibles antes de competir y uno de esos era que no me iban a apoyar todos y era muy comprensible. Lo que hice es que en lugar de desconcentrarme, lo acepté y empecé a trabajar en mí”, dijo Koke Guerrero campeón de Exatlón All Star en entrevista con La Razón

El atleta señaló que se enfocó en corregirse a él mismo los errores que tenía en competencia y considera que su perseverancia y la constante práctica fue lo que lo llevó a convertirse en el ganador de la temporada.

“Yo considero que soy alguien muy disciplinado y dedicado. Aquí gana el que practica, el que entrena, gana el que se toma la iniciativa de mejorar y eso fue lo que me ayudó, no gana el más rápido, ni el más fuerte, gana el que esté más decidido en ganar. Para ir a Exatlón debes tener muchas agallas porque para aguantar aunque sea una semana es muy difícil”, señaló “El Hechicero del Aire”.

En ese sentido, Koke Guerrero compartió que tenía un plan de entrenamiento definido para prepararse para la final de Exatlón All Star.

“A veces estaba cansado y no quería entrenar, pero sabía que si no lo hacía iba a empeorar mi nivel. Me daba mis dos horas de entrenamiento y si un día me iba mal inmediatamente llegaba, comía y me iba a hacer unos 50 tiros porque no me quedaba a gusto y empezaba a ver las correcciones. Soy muy autocrítico conmigo mismo y me gusta mucho llegar al tema de la perfección”, explicó el campeón de Exatlón All Star.

Luego de que Koke Guerrero alzó el trofeo como ganador del programa, sus excompañeros del equipo azul salieron al Ángel de la Independencia a festejar, este hecho fue muy significativo para “El Hechicero del Aire”, ya que, de acuerdo con el atleta, se trató de un logro para todos los azules.

“Sentí ganas de llorar, ese triunfo no solo fue mío, fue azul y es lo que importa. Siempre los rojos dominaban el Exatlón y esta vez siento que todos lucharon conmigo para que el azul predominara y que ganara esta temporada”, expresó el deportista.