Alex Alpuche se convirtió en el eliminado de la semana cinco de Exatlón México, aunque su estancia fue breve, para el karateca se trató de una experiencia de vida que transformó su visión, además de que analizó cuáles fueron los errores que cometió durante la eliminación, que le costaron su estancia en el reality deportivo.

“Fue un sueño, nunca pensé que iba a estar en esas instancias y se me dio; lo disfruté como nunca. Me enseñó mucho a valorar la vida cotidiana, aparte llegué a creer en mí, esa parte es de las importantes que me dejó y con eso me voy”, dijo Alex Alpuche de Exatlón México en entrevista con La Razón.

Alex Alpuche durante el duelo de eliminación de Exatlón México Foto: Especial

Señaló que el Exatlón México es un deporte en el que se disipan las fronteras del resto de las disciplinas, ya que los atletas tienen que cambiar la mentalidad.

“Es un deporte único en el cual no existe que, si eres karateca, si eres de futbol o de cualquier deporte, todo lo que sabes de tu deporte quizá te puede ayudar algo, sin embargo, no es igual”, explicó el joven de 21 años originario de Mérida, Yucarán.

Así vivió la eliminación Alex Alpuche de Exatlón México

Alex Alpuche señaló que un factor importante que intervino en el momento de la eliminación en Exatlón México, que jugó contra Jahir Ocampo y Antonio González, y se trata del mental.

“La mentalidad en la eliminación no fue la ideal. A la mitad fue cuando la cambié y me empezó a ir mucho mejor. Igual siento que me equivoqué en los tiros, al principio empecé a tirar de una forma igual por dudas y ya cuando cambié en la zona de tirada me fue mucho mejor, pero ya era muy tarde”, explicó el karateca acreedor de múltiples premios nacionales.

El deportista de Exatlón México señaló que, aunque fue una gran experiencia se quedó con el sabor amargo de haber salido en una etapa temprana de la competencia, pero no descarta la posibilidad de volver a entrar en caso de que sea requerido.

Para Alex Alpuche la llegada de Heber Gallegos a Exatlón México es benéfico para el equipo, al tratarse de una leyenda del programa y que respondió al llamado de los fans.

“Heber es una leyenda, va ayudar mucho al equipo a mejorar con toda su experiencia, necesitamos a alguien con esa experiencia en el equipo”, dijo el karateca.

Ahora que tanto los rojos como los azules se han nivelado en competencia, Alex ve que los Guardianes van por buen camino en el programa.

“Son rachas, de repente puedes estar muy arriba y de repente muy abajo, hay tiros en los cuales entra la parte de suerte o quien se adapta mejor o más rápido. Los veo bastante parejos”, concluyó el deportista.