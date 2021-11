Daniel Vargas se convirtió en el onceavo eliminado de Exatlón México, tras enfrentarse a un duro duelo de eliminación contra Jahir Ocampo y Heber Gallegos.

El karateka recuerda cuáles fueron los momentos cruciales que definieron su salida de Exatlón México. Señaló que en un par de carreras no empujó los obstáculos y los cubos del tiro final con suficiente fuerza, lo que le quitó tiempo para poder adelantarse a sus rivales.

“Hubo unos pequeños errores que tuve… Y el punto que más le doy vueltas en mi cabeza, fue el de la última vida que tenía, donde estaba por ganarle a Heber; tiré mi última empanada y tocó el cubo y se balanceo para caerse, pero se regresó, era un poquito más de fuerza y hubiera logrado tener la permanencia”, dijo Daniel Vargas de Exatlón México en entrevista con La Razón.

Así se despidió Daniel Vargas de Heber Gallegos tras salir eliminado de Exatlón México Foto: Especial

Sin embargo, el deportista aseguró que aunque tuvo que abandonar el programa se trató de una competencia muy cerrada que disfrutó mucho.

“Fue un duelo muy cardiaco, la verdad lo disfruté mucho, no me sentí presionado, ni tenso, iba muy concentrado para hacer mis puntos, no se dieron al final las cosas pero muy contento de haber corrido este duelo con dos grandes competidores. No estoy satisfecho porque siento que pude haber dado más, pero me siento contento con el desempeño que tuve”, mencionó Daniel Vargas.

Daniel Vargas habla de la polémica en Guardianes por la eliminación en Exatlón México

Previo al duelo de eliminación, los Guardianes estaban viviendo una polémica porque no podían decidir quién sería el deportista que acompañaran a Daniel y a Jahir en duelo final, ya que ellos ya estaban instalados en la eliminación por porcentaje de rendimiento.

La mitad del equipo votó por Tony González y la otra mitad por Heber Gallegos, tras discutirlo por un largo tiempo, “Thunder” se ofreció a ir a la competencia y jugarse su permanencia.

“Heber hizo un acto de mucho valor, es lo más valeroso que puedes hacer ahí en Exatlón irte a jugar tu permanencia. Reconozco mucho que lo haya hecho, son decisiones complicadas”, comentó Daniel Vargas.

Sin embargo, el reciente eliminado de Exatlón México señaló que conforme vaya avanzando la competencia se volverá más difícil para los Guardianes elegir al compañero que debe ir a la eliminación.

“Todo mundo piensa ya por su permanencia, por cuidarse por estar más tiempo en juego. Cada vez se va a ir haciendo más complicado, porque se van haciendo las relaciones más estrechas, y también va surgiendo la idea de que vas avanzando y es cuando menos se quieren ir”, explicó el karateka.

Tras su salida de Exatlón México, Daniel Vargas tiene planeado continuar con su preparación en Karate y volver a su Dojo para volver a entrenar con sus alumnos pequeños y adultos.

Además reiteró la importancia de que los niños practiquen algún tipo de disciplina artística o deportiva para que “se desarrollen, se desenvuelvan, que crezcan, que sus capacidades físicas y mentales aumenten, pero es muy importante que los papás sean comprometidos con sus pequeñitos”, dijo el deportista.

KR