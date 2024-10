Exatlón México: Así fue el debut de Rafa Polinesio en las Fuerzas Especiales | VIDEO

Rafa Polinesio, famoso influencer, se sumó a la nueva temporada de Exatlón México, conocida como Fuerzas Especiales, sin embargo, tiene que pelear por su lugar en el draft y ganarse su pase a la temporada.

En las redes sociales de Exatlón México se dieron a conocer los perfiles de los nuevos atletas que buscan un lugar en la temporada del reality show deportivo más destacado de la televisión mexicana.

Rafa Polinesio y su trayectoria como atleta para entrar a Exatlón México

Rafa Polinesio es conocido por ser un famoso influencer, él y sus hermanas rompieron récords mundiales con sus canales de YouTube, recientemente los contenidos por los que estuvieron dando de qué hablar es cuando su hermana Leslie Polinesia anunció que sería mamá y documentó todo su embarazo hasta que nació su hija.

En su presentación en el programa, Rafa Polinesio señaló que él ha practicado deportes desde siempre, señaló que recientemente está en el jiu-jitsu, pero también ha practicado atletismo durante gran parte de su vida.

“Actualmente practico jiu-jitsu, pero he practicado muchísimos deportes, he estado en atletismo, en basquetbol, en remo, en natación, en tenis, entonces siempre me estoy moviendo en diferentes deportes y el Exatlón me emociona mucho y me conectó mucho por la filosofía que trae y los juegos”, señaló el influencer en su presentación al programa.

Los fans polinesios han expresado su apoyo a Rafa, sin embargo, otros usuarios están sorprendidos por su participación y dudan de que el creador de contenido pueda rendir en el reality show, tal y como lo han hecho otros deportistas como es el caso de Koke Guerrero.

Los fans de Exatlón tienen Fe de que Rafa Polinesio haga un buen papel en su debut como aspirante para entrar al programa.