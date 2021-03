Exesposa de Ricardo Crespo habla por primera vez sobre el abuso sexual del actor a su hija

María Angélica, exesposa de Ricardo Crespo, rompió el silencio respecto al caso de abuso sexual que su hija sufrió por parte del actor.

Fue a través de un comunicado que compartió en su cuenta de Instagram que la modelo expresó su sentir acerca de cómo enfrentó esta situación.

María Angélica aseguró que nunca creyó que una situación de este tipo de situación “se iba a reflejar en mi familia, mucho menos en la vida de mi hija”.

“Aún no puedo creer que mi hija Vale hubiera sufrido en silencio durante tantos años. Hoy daría todo para que mi hija nunca hubiera tenido que pasar por algo así, tan doloroso. Me alarma el dolor del silencio en la que viven las víctimas y el dolor del silencio que vivió mi hija por tantos años”, expresó.

Aplaude valentía de su hija

María Angélica afirmó que celebra la valentía de su hija al momento de alzar la voz, “y con ella las voces de todas las personas que han sufrido y quedado en el olvido”.

“Esas voces que no saben qué hacer, si hablar o no, por miedo a que no les crean, a ser juzgadas, rechazadas o marcadas por algo que no fue culpa suya”, finalizó.