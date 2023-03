Exhiben que Christian Nodal no llenó concierto en Acapulco: "le falta producción" (VIDEO)

El cantante Christian Nodal ofreció un concierto en la Arena GNP de Acapulco este fin de semana, sin embargo, de acuerdo con fotos y videos que se presentaron en redes sociales, el artista no llenó y el show estuvo casi vacío.

Ana María Alvarado en el programa Sale el Sol compartió una serie de fotos y videos en los que exhibió que Christian Nodal no llenó el lugar.

Señaló que el concierto empezó tarde porque estaban esperando a que llegara la gente, incluso comentó que Rosy Arango, la persona que le abrió a Christian Nodal trató de alargar su presentación para hacer tiempo.

Ana María Alvarado explicó que la parte de arriba de la Arena GNP y que los boletos VIP si se llenaron, pero toda la parte de en medio del lugar estaba prácticamente vacía.

Le falta producción a Christian Nodal, afirman

La periodista resaltó que pese a tener poca gente, Christian Nodal se entregó al público y dio un gran show, pero consideró que le falta que el artista invierta en la producción de show.

“Yo que vi el concierto, Christian Nodal no le invierte a su producción, unas pantallas que hacían unos efectos horribles unos efectos de tres pesos, mejor dejen que veamos a Christian Nodal, porque todo el tiempo en las pantallas no se ve Christian, meten filtros y cosas que no se ve mucha producción el escenario es muy breve, de unos cuantos metros”, explicó Ana María Alvarado.

Por su parte, usuarios de TikTok también compartieron videos del concierto de Christian Nodal y señalaron que efectivamente el lugar no estaba completamente lleno.

Algunos usuarios señalaron que el sitio estaba vacío, mientras que otros mencionaron que la Arena GNP alcanzó un 70 por ciento de su capacidad.

Algunos usuarios atribuyeron la falta de gente a que Christian Nodal cancela constantemente los shows, lo cual cansa a la gente.

"Esto pasa porque ha cancelado varias veces", "Le falta producción", "En lugar de andarle comprando casa a la novia que invierta en su carrera", escribieron algunos usuarios.