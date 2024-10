Exhiben al esposo de Kimberly Irene siendo infiel a la influencer al besar a otra mujer | VIDEO

Si bien Kimberly Irene está por cumplir un año casada con su esposo, Óscar Barajas, y parece que hay una relación estable entre ambos a pesar de los fuertes escándalos que han tenido en redes sociales, nuevas imágenes que circulan en redes podrían poner a su relación en peligro.

Conocida en redes sociales como Kimberly 'La más preciosa', la influencer ha causado polémica en el pasado por su relación, pues incluso en un directo, llegó a decir junto con su esposo que habían decidido separarse después de unos meses casados.

Al parecer, la pareja había logrado sobrevivir a la crisis, aunque no sin consecuencias, pues el resto de 'Las Perdidas' se alejaron de la creadora de contenido debido a su pareja, de acuerdo con lo que contó Evelyn 'La Mamita' Hernández.

Evelyn 'La Mamita' Hernández exhibe al esposo de Kimberly

Evelyn 'La Mamita' Hernández no tardó en salir a responder en redes sociales y sostener lo que dijo, pues cabe recordar que la mujer había dicho que el marido de Kimberly la llamó apara invitarla a una fiesta con amigos, lo que le pareció raro porque entre ellos no hay amistad.

“A mí cuando quieras me puedes ver y te lo digo de cara… te lo digo delante de Kimberly”, sentenció Evelyn, quien además criticó que el hombre estuviera casado y mostrara fotos en redes sociales donde era infiel.

Esto pues asegura que ser infiel de manera tan pública es una manera de humillar a tu pareja. Para respaldar lo que decía, la mujer mostró desde el teléfono algunas capturas de pantalla de las fotos de Instagram que Óscar Barajas habría llegado a publicar.

En las fotos, podemos ver como el hombre sostiene una botella en su carro y se besa con una mujer. A ninguno de los dos se les ve la cara, pero sí las manos y cómo ella está muy abrazada de él.

"El que quiso hacer el chime fue usted hijo, porque usted fue el que compartió estas historias de Instagram con otra persona agarrado de la mano y poniendo que te perdiste de un caballero"; explicó la influencer al mostrar las imágenes.

"Lo peor que aunque Kimberly vea todo esto, no lo va a dejar", "soy Evelin cuando estoy enojada, también me trabo", y "de volada se ve que por él todas se alejaron de Kim y no esta en una buena relación", son algunos de los comentarios en redes sociales,