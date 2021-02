¡De payasa a bruja! Exmaquillista acusa a Gomita de hacerle santería

Aracely Ordaz, mejor conocida como “Gomita”, vuelve a estar envuelta en la polémica: ahora Morin Ram, su exmaquillista, la acusó de haberle practicado santería.

El extrabajador de la payasita afirmó al programa “Chisme No Like” que Gomita le hizo un trabajo con el cual lo dañó, pues su brujo de cabecera la había alertado de una “posible traición”.

“Yo tenía una amistad con ella, trabajaba con ella, era quien la maquillaba, ella buscó a otra persona y esa persona le dijo que yo la iba a traicionar, pero yo no soy ese tipo de gente y pues ella me hizo un trabajo de santería”, narró.

“Me empezaba como a sentir mal, personas allegadas me dijeron que fuera a consultarme porque yo traía algo malo. Yo voy con esa persona que se dedica a lo mismo y me sale todo lo que me estaba haciendo y desde ahí decidí dejarle de hablar”, contó Ram.

Tras ello, el maquillista señaló que se fue a hacerse una limpia: “lo que ella quería era que no creciera laboralmente, que se me cerraran todas las puertas”.

Además, aseguró que cuando enfrentó a Gomita, ella negó haberle hecho santería.