Intenta extorsionar a Vicente Fernández Jr. con FOTOS íntimas que "revelarían su sexualidad"

Los escándalos están lejos de terminarse en la vida de la dinastía Fernández y es que ahora se reveló que a Vicente Jr. su exesposa, Karina Ortegón, lo intentó extorsionar con unas fotografías íntimas muy comprometedoras.

Fue en el 2020 cuando Vicente Fernández Jr. y Karina Ortegón se separaron, hecho que suscitó un conflicto entre ambos.

De acuerdo con el abogado de Chente Jr., Guillermo Pous, Ortegón quiso extorsionar a su cliente con la publicación de unas fotos que presuntamente pondrían en duda su sexualidad.

Vicente Fernández Jr. y Karina Ortegón Especial

“La señora trató de extorsionar a Don Vicente, diciendo que le tenía una gran sorpresa y que, si no cedía a sus pretensiones, daría a conocer una serie de fotos en situaciones personales o íntimas”, reveló a “Ventaneando”.

“Dijo esto la señora: ‘esto yo lo puedo manipular para hacer pensar que Vicente tiene preferencias sexuales diferentes’”, abundó.

Vicente Fernández Jr. y su nueva novia, la "Kim Kardashian" mexicana Instagram

Cuando el abogado le contó de la situación al cantante, este se burló.

“Dijo: ‘hombre, que saque las fotografías y que diga lo que quiera, es evidente que ni me afecta ni me preocupa, porque además no es cierto y, aunque lo fuera, tampoco me quita el sueño’”, detalló.