Pati Chapoy acusa a ex de Vicente Fernández Jr. de filtrar videos de acoso de su padre

Luego de que se viralizaran una serie de TikToks en los que Vicente Fernández aparece manoseando a distintas fanáticas y el mismo cantante se posicionara al respecto, Pati Chapoy aseguró conocer la identidad de la persona que sacó a la luz los clips.

En la edición de este martes de “Ventaneando”, Pati Chapoy aseguró que fue Karina Ortegón, exesposa de Vicente Fernández Jr., la responsable de haber difundido esas imágenes para dañar la imagen de la familia.

“Mira, yo soy muy mal pensada y creo que tuvo mucho que ver la mano de Karina Ortegón. Acuérdense que en una entrevista el licenciado (Guillermo) Pous dijo que ellos tenían la advertencia de parte de ella que se iban a filtrar imágenes que podrían lesionar a la familia. Yo no lo dudo”, expresó.

Pedrito Sola respaldó lo dicho por Chapoy, y aseguró que es extraño que las imágenes hayan sido difundidas tiempo después de lo ocurrido.

“Estas cosas que salen tres años después de que esa foto se hizo, que él ya ni se debe de acordar, creo que ahí hubo mano negra”, agregó.

Por su parte, Daniel Bisogno mostró su apoyo y respaldo hacia Vicente Fernández, ya que aseveró que el charro ha tenido “una carrera intachable”.

“Ahorita la gente es muy fácil señalar y decir. Una carrera intachable como la de Vicente Fernández no se puede discutir, si él quisiera tocarle la chichi a quien él quisiera no tendría por qué hacerlo delante de una lente de la cámara. Si va a hacer algo me la llevo a la caballeriza”, externó.