Papá de Nath Campos exige justicia: Rix “cometió un abuso, da rabia", afirma

El productor Kiko Campos, padre de la youtuber Nath Campos, pidió justicia para su hija, quien recientemente denunció de manera pública que fue abusada sexualmente por el influencer Rix, quien en ese tiempo era su amigo.

“Es un golpe para un papá, muy fuerte… Porque (Rix) cometió un abuso, estaba pasada de copas, no es una excusa. Como papá te da una rabia y un coraje…”, expresó el también compositor.

El papá de Nath Campos señaló que al inicio pensó en tomar justicia por su propia mano; sin embargo, ha decidido confiar en la justicia, por lo que la youtuber ya presentó una declaración de hechos ante la fiscalía.

“Ella está muy bien asesorada por abogados, la idea es que la ley haga lo que tenga que hacer”, detalló Kiko Campos, respecto al proceso legal contra Rix.

¿Cuál es la versión de Nath Campos?

La youtuber Nath Campos denunció el pasado 22 de enero que fue abusada sexualmente por uno de sus amigos influencers llamado Rix, tras haber salido de fiesta juntos.

“Salí de antro con un grupo de amigos con los que normalmente salía de fiesta, prácticamente todos youtubers, personas que conozco desde hace muchos años. Tomé mucho esa noche. Un par de mis amigos se ofrecieron a llevarme a mi casa.

“Recuerdo que llegamos a mi edificio y Rix se ofreció a subirme, porque yo no podía caminar bien. Mis otros amigos se fueron. De las otras cosas que recuerdo es entrar a mi departamento, quitarme mi Jumper para meterme a dormir y lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía. No podía mover los brazos ni las piernas, no sé si estaba en shock, no sé qué estaba pasando”, dijo Nath Campos en el video.

