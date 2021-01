Twitter elimina la cuenta de León Larregui por llamar a no vacunarse contra el COVID

León Larregui, vocalista de Zoé, se lanzó contra la vacuna antiCOVID en su cuenta de Twitter y en menos de 10 minutos su cuenta fue eliminada, ya que la red social ha advertido que cancelará todos los perfiles que difundan noticias falsas.

“No se vacunen, hay tratamientos, tecnología crispr no es segura aún, es un implante en el DNA que te hará dependiente de los upgrades del imperio farmacéutico, la nueva faceta de control, de Roma. Me amenazarán o inventarán cosas de mí… pero es la verdad”, escribió en el polémico tuit León Larregui.

Con esta publicación el vocalista de Zoé se suma a los famosos a quienes les han eliminado su cuenta de Twitter por mensajes sobre el COVID sin sustento científico, una artista recurrente ha sido Patricia Navidad, quien durante toda la pandemia ha escrito o declarado que el coronavirus se cura con remedios caseros o que la vacuna para prevenirlo es un “medio de control” del “Nuevo Orden Mundial”.

Otro cantante que ha causado polémica con declaraciones similares ha sido Miguel Bosé, quien incluso en España llamó a una manifestación para protestar contra el uso de cubrebocas.

AG