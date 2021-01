Vicente Fernández Jr. reacciona a los videos de acoso de su padre ¿lo defendió?

Los videos que captan la manera en que Vicente Fernández le hace tocamientos en un seno a sus fanáticas han viajado por todo el mundo, generando furia y polémica.

Se han viralizado al grado de que su hijo, Vicente Fernández Jr., ya los vio e incluso emitió su posicionamiento respecto al comportamiento de su progenitor.

En entrevista con el programa “Un Nuevo Día”, Vicente Fernández Jr. aseguró molesto que no le presta atención a lo que se publica en las redes sociales y en los medios de comunicación.

“No, pues no tengo nada que decir. Es mi padre y nunca me pongo a revisar los medios ni las redes sociales, porque los comentarios no me interesan”, aseveró.

Además, aseguró que no podía opinar de algo que no vio y dijo que los videos “podrían ser miles de cosas, yo no soy el cuerpo del delito ni vocero de la familia”, apuntó.