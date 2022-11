Facundo defiende a Messi tras polémica con el Canelo Álvarez: "Es un ídolo y nosotros somos malísimos"

La polémica entre el Canelo Álvarez y Messi sigue sumando opiniones encontradas y ahora fue Facundo quien defendió al futbolista.

Luego de que Messi fuera acusado de patear la playera de México, se generó una ola de reacciones en redes sociales. Canelo Álvarez fue quien no toleró la actitud del futbolista y hasta amenazó con golpearlo si se lo encontraba.

"A ver ya, en buen ped…, ¿hay alguien que sigue pensando que Messi cometió un error con la playera o la bandera o algún símbolo mexicano? O sea, ¿de verdad hay alguien que cree que lo hizo por irrespetuoso, cul… o algo? Sin duda, se ve que ni se da cuenta de lo que está pasando", dijo Facundo en un video en redes sociales.

Asimismo, Facundo pidió reconocer que Argentina fue superior a México en el partido del Mundial.

“Está todo en el suelo, o sea, por qué haría eso y luego subirían el video. No sean Yolandas, güey, ya nos ganaron bien, somos malísimos, nuestro equipo no es bueno, el de ellos sí, Messi es un ídolo, no tiene por qué andar haciendo esas cosas", dijo el comediante.

Facundo pone incómodos a los argentinos

Facundo es parte del equipo de Televisa del Mundial de Qatar 2022 y una de sus bromas fue ir al partido de México vs Argentina, disfrazarse de aficionado albiazul y tirar mala vibra en los seguidores argentinos.

En un video que publicó en Instagram, se puede ver que Facundo entrevistaba a los argentinos y les decía que iban a perder, que él tenía miedo de lo imparable que se veía México. Al final Facundo no pudo seguir en su papel y a la mitad del partido decidió vestir la playera de México, pero fue cuando los rivales metieron gol.