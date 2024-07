Fanática descubre las botas rotas que usa José Madero en conciertos y pide 'coperacha' |VIDEO

Un fanático de José Madero descubrió que una de las botas del artista ya está en sus últimas. Esto sucedió durante la gira del artista por el territorio de Estados Unidos, previo al lanzamiento de su próximo álbum, Sarajevo.

No cabe duda que el ex integrante de PXNDX no deja de dar de qué hablar, pues cuando José Madero no se hace tendencia por sus comentarios sin filtro o sus éxitos musicales, lo hace por graciosos accidentes que generan intriga entre el público.

Así sucedió cuando los fanáticos descubrieron que José Madero tiene sus botas para concierto rotas, por lo que pronto se armó la intención de hacer una coperacha para ayudarlo a comprar nuevo calzado.

Las botas rotas de José Madero

José Madero se encuentra en medio de su gira por Estados Unidos, llamada En Directo y en unos meses más, volverá al territorio mexicano para presentar su disco Sarajevo, con lo que el color morado se hará presente entre sus fans.

Sin embargo, a lo largo de los años, el artista siempre ha lucido más o menos el mismo estilo, el cual consiste en camisetas de color negro, blanco o gris, junto con pantalones ajustados y botas.

Al parecer, este último elemento de su indumentaria ya pide tregua, pues durante sus recientes conciertos en el territorio estadounidense, el público se dio cuenta que una parte de las suelas de las botas del artista ya están rotas.

En el video podemos ver cómo José sube el pie y entonces se observa claramente que su bota está rota. "¿Coperacha para las botas del Pepe o qué?", cuestiona Paloma Lagarda, usuario de TikTok que subió el video.

Enseguida, surgieron los comentarios al respecto, sobre el vidoe que ya es viral en redes sociales: "Justo en el concierto de Phoenix se río de el mismo y nos dijo que compraramos merch porque sus botas ya estaban rotas y ocupaba unas nuevas", recordó un usuario.

Por otro lado, algunos fans defendieron el uso de la botas, al declarar que quizás "esas botas tienen algún significado para él" y que "Pepe a la vieja escuela, usar las cosas hasta que no dan mas", aunque otros indicaron que quizás el famoso "está ahorrando para el retiro".

Actualmente, José Madero es uno de los cantantes más queridos, pues sus fanáticos le demuestran su cariño y lealtad al escuchar su música y asistir a sus conciertos; sin embargo, es verdad que a veces hay espacio para que ellos mismos se rían un poco de su artista favorito con comentarios sarcásticos.