Fans afirman que Denisse Guerrero de Belanova ya no tiene voz: 'no es de a fuerzas cantar' | VIDEO

Ta parece ser que el regreso de Belanova podría no durar mucho tiempo, pues los fans afirman que Denisse Guerrero se quedó sin voz y que ya no canta como antes; esto lo están afirmando debido a un video que circula en redes.

Y es que desde que Denisse Guerrero volvió a posarse bajo los reflectores, mucha gente la ha criticado por diversas razones, siendo la principal su apariencia, el cual dicen que no es igual al de cuando Belanova estaba en su cúspide.

Además, la cantante ha sido cuestionada por la manera en que ha tratado a la prensa, pues cuando alguien se acerca a entrevistarla, la famosa no oculta su descontento y asco, lo cual termina en que ignore y evite a los periodistas.

Ahora, Denisse Guerrero se encuentra sumida en una nueva polémica, pues los fans aseguran que ya no canta, pues por un video que se viralizó la gente dice que la artista ya no logra alcanzar los tonos que hicieron famosas sus canciones en el pasado.

Por ello, en el video que ha generado polémica, los fans han dejado decenas de comentarios: algunos criticándola por no haber cuidado su voz y salir a cantar sabiendo que ya no puede hacerlo como antes, mientras que otros la defendieron, asegurando que suena igual y que los tonos a los que los detractores se refieren sólo suenen en los discos de estudio, pues en ellos se uso auto tune.

"Canto muy bonito, pero como que ya no le gusta tanto la note muy incomoda", "Quienes estaban acostumbrados al autotune, la criticaban que no cantaba bien", "Siempre canto feito en vivo, pero qué tiene, nos encanta", "Se acabó la hermosa voz", "Viendo estos videos veo lo mucho que ha pasado el tiempo ya estamos envejeciendo", "Qué le paso a mi amor platónico?", "Le llego la edad a Belanova" y “le cuesta llegar a los tonos, ya no es lo mismo", dijeron.