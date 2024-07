Fans de J Balvin no reconocen al cantante al encontrarlo en la calle: '¿Cómo no voy a ser yo?'| VIDEO

J Balvin se encontró recientemente con unas seguidores, quienes no podían creer que estuvieran con el reguetonero ¡literalmente! Las dos chicas se reían con el artista, pues no creían que en realidad se tratara del intérprete de 'Mi gente'.

Fue a través de su cuenta de TikTok que el propio J Balvin compartió un video en el que muestra la confusión que vivió al encontrarse con dos seguidoras, quienes no creían que el artista fuera en realidad él, sino cualquier otra persona.

Han sido pocas las personas que se logran encontrar con sus artistas favoritos, hasta el punto en que muchas veces resulta increíble la idea de poder conocer de manera real a los famosos que han hecho historia en la música o en el resto del mundo del entretenimiento.

J Balvin se encuentra con fans, pero no lo reconocen

En el reciente video de TikTok, J Balvin compartió un video en el que un par de mujeres se cuestionaban frente al famoso si en realidad se trataba del ícono del reguetón o por el contrario, solo era alguien que se le parecía y quería hacerse pasar por la celebridad.

A pesar de que el rapero insiste en que sí es él, las mujeres se niegan a aceptarlo, mientras ríen y bromean al respecto. "¿Si soy J Balvin por qué no me parezco a J Balvin? Ponla el Instagram y busque J Balvin. Venga, búscalo. Como no me creen que yo soy J Balvin me va a tocar otra cédula, otro pasaporte", decía el famoso.

Para decidir si era o no, las mujeres le pidieron a José Álvaro Osorio Balvín (nombre completo del artista) que les cantara una de sus canciones, ante lo que su respuesta fue: ""Hay muchas canciones. ¿Cómo no voy a ser yo? Pongan Instagram y vean que estuve en Indonesia. Esto es muy chistoso", respondió J Balvin.

Fue hasta que el cantante abrió su cuenta de Instagram frente a ella, que las jóvenes estallaron en emoción, al exclamar "ostia, que sí es". Las chicas se quedaron con un rostro de sorpresa mientras que el artista se alejaba.

Entre los comentarios, usuarios de TikTok se ríen de la situación, con mensajes como, "hasta J Balvin dudó que era J Balvin", "momentos humildes de J Balvin", "como Maluma en el Oxxo" y "está igualito en persona y la voz más que obvio. Que afortunadas y no aprovecharon".

Asimismo, el público aplaudió a J Balvin por su humildad con sus fanáticas y por no molestarse después de que no lo reconocieran, a pesar de tenerlo enfrente por un buen rato.