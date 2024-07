Yuliana de 'La Voz México' afirma que J Balvin la salvó al apoyarla para bajar de peso

Yuliana Martínez, cantante que ganó la edición 2016 de “La Voz México”, afirmó que le debe la vida a J Bavil, quien fue su coach durante el show, pues le salvó la vida al apoyarla a bajar de peso, pues tras salir victoriosa del reality pesaba 156 kilos, a los 22 años.

Así lo dio a conocer a través de un post en su Facebook que se está viralizando en estos momentos: “Me dio un dolor en el pecho terrible”, señaló, para contar que tras el programa, J Balvin la contactó en privado.

“Mi sobrepeso era ya tanto que no podía ser independiente, ya bañarme era un reto enorme y amarrarme las agujetas ni se diga. Me expresó que no quería que me ofendiera por lo que quería proponerme y que solo lo hacía para tenerme sana por más años: me propuso apoyarme para poder bajar de peso sin importar el costo del tratamiento que tuviéramos que pagar”, apuntó.

Yuliana Martínez agregó que desde sus 19 años “anhelaba poder cambiar mi vida y recuperar mi salud”, pero sus problemas causados por hipotiroidismo eran “cada vez más difíciles de controlar”.

Por ello, aceptó el apoyo de J Balvin y él le dijo: “Quiero que sepas que lo vamos a hacer juntos, yo no la suelto ni ahora ni en 10 años, somos familia y como familia hagamos esto juntos. Sin prisa, sin tanto show, no la expondría jamás porque esto no lo hago por nada más que por ti”.

Tras cuatro meses, Yuliana se hizo un bypass gástrico, el cual la ayudó a bajar 80 kilos. Asimismo, dijo que J Balvin no la ha dejado sola, pues “en cada cita médica, estudio, rutina y dieta es el primero que llama para ver cómo vamos, porque siempre se incluye en lo que esté sucediendo. Cuando he ido al hospital es porque ‘Estamos” internados’. Cuando logró otra meta de peso es ‘Lo logramos’”.

Finalmente, Yuliana dijo que pasados 8 años desde entonces y que, “aquí seguimos. Sí, ‘seguimos’ siempre unidos como familia y siempre agradecida con el hombre que salvo mi vida”.