Fans de Yuridia le exigen a Andrea Escalona que le pida disculpas por su gordofobia... y ella los bloquea

Andrea Escalona volvió a sumirse en la polémica, pues bloqueó los comentarios de todos los fans que le exigieron disculparse con Yuridia por haber dicho una serie de comentarios gordofóbicos en su contra.

Cabe recordar que se viralizó un video en el que hace unos años Andrea Escalona opinó acerca del cuerpo de Yuridia y la llamó “gorda” sin ningún motivo y con ganas de ofender.

"Todos los trabajos merecen respeto Yuridia, yo no sé qué te pasó a ti, yo te conocí en ‘La Academia’ como una niña sencilla, linda y está cosa que acabo de ver, no se parece nada en lo que yo pensaba de ti, además estabas bastante pasadita de kilos", dijo Escalona en el video.

"Yo creo que le hicieron un Photoshop para las nuevas fotos que salieron en la revista ésta, donde se veía espectacular, porque realmente acabamos de ver la imagen y no estás así", agregó la desagradable mujer.

Ahora, Andrea Escalo le quitó la restricción a sus comentarios de Instagram, cosa que los fans aprovecharon en seguida para criticarla por gordofóbica y exigirle que le pida una disculpa a Yuridia.

Andrea Escalona no soportó y volvió a limitar sus comentarios, pero eso no impidió que se coloran algunos de ellos que no ha borrado.

“Y recuerda, de cuerpos ajenos no se opina”, “eres una mujer que no sabe reconocer cuando habla demás”, “bloquear gente porque no sabes pedir disculpas, ni admitir tus errores”, “se sabía que no se iba a disculpar” y “qué podemos esperar de alguien que también era gordofobica con su mamá”, le dijeron a Escalona.