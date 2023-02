Susana Zabaleta ataca a los jóvenes y afirma: "no se les puede decir nada, generación de cristal"

Susana Zabaleta es conocida por sus palabras ácidas y contundentes, pero en esta ocasión se pasó de “bumer” y abuela, pues a tacó a las juventudes y la llamó “generación de cristal” que no aguanta nada.

Así lo señaló Susana Zabaleta en entrevista con Miguel Díaz, a quien le dijo que la gente a hora en el medio artístico “es mucho más amable, porque no les puedes decir perri… ni no sé qué”.

“Ya no se les puede decir nada, generación de cristal, qué feas”, remarcó Susana Zabaleta, poniendo de ejemplo a su hija de 23 años.

“No se le puede decir nada, tienes que llegar y ‘Hola corazón, que bien te ves, te ves súper linda, te queda padrísimo ese maquillaje, aunque no te lo sepas poner’. Tienes que ser amable todo el tiempo”, lamentó la famosa.

Asimismo, Susana Zabaleta señaló que le cuesta trabajo adaptarse a los modos de las nuevas generaciones: “estoy haciendo ahorita ‘Dos locas de remate’, una obra, y no voy a decir quién, pero entró a un ensayo y me dijo una actriz ‘¿Por dónde entraste?, y dije yo ‘Por mi puerta’, y ella ‘¿La Zabaleta tiene una puerta para entrar y yo tengo otra puerta?’”.

“A mí me dieron mi puerta. No es culpa mía… ¡Hasta por dónde entre es el pe***! te ofendes… Perdóname escuincla, yo soy la Zabaleta, ya serás tú la no sé quién, pero a la Zabaleta le abren esta puerta, lo siento”, agregó en modo canina Susana Zabaleta.

Finalmente, la famosa le mandó un duro mensaje a las juventudes que buscan ser “chichifas”: “no todos somos iguales, los hombres son diferentes, hacen pipi parados y nosotras sentadas. Las mujeres a veces ganamos más que los hombres, sí. Las mujeres a veces les pagamos la cena, sí. ¿Y qué? Ya acostúmbrense”.