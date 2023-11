Fernando Colunga se convertiría en papá a sus 57 años; esto se sabe | VIDEO

El actor Fernando Colunga podría convertirse en papá a sus 57 años, un sueño que tuvo toda la vida, pero que nunca pudo concretar, sin embargo, parece que ahora sí lo logrará.

El programa Chisme No Like reveló que el galán de telenovelas por fin será papá junto a su novia Blanca Soto, con quien lleva más de 10 de años de relación.

Javier Ceriani, del programa de espectáculos, indicó que Blanca Soto tiene 5 meses de embarazo y que fue apenas el pasado mes de septiembre cuando el médico le confirmó a la pareja que estarían esperando un hijo.

“Chisme no like llegó hasta la ciudad de Miami para investigar y confirmar. Ya no hay duda. Está recontra confirmado: Blanca Soto tiene cinco meses de embarazo de Fernando Colunga, que será padre de un niño”, indicó Javier Ceriani.

Al parecer el actor por fin cumplirá su sueño de ser papá, sin embargo, Fernando Colunga y su novia no han salido a confirmar o desmentir dicha información.

Según Chisme No LIke, Fernadno Colunga y su novia tienen planeado vender la exclusiva a una revista como People u Hola, pero todavía no se ha confirmado nada en ninguna de estas publicaciones.

Fernando Colunga nunca tuvo hijos pero anhelaba ser papá

En distintas entrevistas Fernando Colunga señaló que ser padre era uno de sus sueños, sin embargo, por azares de la vida no había podido cumplirlo.

“Yo me veía desde hace mucho con hijos, lo que pasa es que la vida de momento te lo juega de otra forma. Así es la vida, tampoco puedo vivir reclamándole a la vida lo que no ha pasado”, dijo en una entrevista en el 2020.

Para este 2023, el histrión dio una entrevista para el programa de Mara Patricia Castañeda y señaló que estaba en el proceso de ser padre.

“Estoy en el proceso… Soy niñero. Yo nunca he estado negado a tener un hijo y si no lo he tenido, es porque la vida no había querido que lo hiciera”, comentó.