Fernando Colunga revela por qué no usa redes sociales ¿Le quitan el tiempo?

Fernando Colunga es uno de los famosos más queridos no sólo en la farándula mexicana sino en el mundo; no obstante, el actor no tiene redes sociales, como muchos colegas suyos que sólo las usan para dar cringe y desatar burlas.

Ahora que está promocionando su serie “El secreto de la familia Greco”, Fernando Colunga dio una entrevista a “De Primera Mano” en la que contó por que no está en la red.

"He estado trabajando detrás de las cámaras, he estado escribiendo, produciendo, no he parado, he estado preparando este trabajo que yo sé que muchas veces no se sabe lo que hay detrás de esto, pero he estado preparándolo alrededor de dos años", contó Fernando Colunga sobre su trabajo.

Respecto a por qué no tiene redes, el actor afirmó que prefiere convivir con sus fans de manera presencial y directa, además de que usa su tiempo para trabajar y no ver TikToks:

"Me gusta atender al público, estar cerca de ellos cuando se puede, y yo creo que yo hago tantas cosas, que en una red social no podría atenderlos como se debe, con el respeto y con el cariño, entonces prefiero estar a un lado, no ignorando, pero prefiero usar ese tiempo preparando un proyecto", detalló Colunga.