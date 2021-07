Fey revela el impactante motivo por el cual mintió sobre su edad ¿la amenazaron?

Por mucho tiempo la verdadera edad de Fey fue toda una incógnita, pues ella siempre decía que tenía 17 años, cuando su apariencia era la de alguien de, al menos, 20 años. La cantante, ahora de 48, rompió el silencio y reveló qué la llevó a mentir al respecto.

Fue en entrevista con Yordi Rosado donde Fey se sinceró ante el mundo, e incluso calificó su mentira como una “menzada”:

“Fue una menzada, cuando haces entrevistas llegan con un papel y ponen los puntos como el nombre de la gira, del disco, entre otros. A alguien que te entrevista no tiene que saber ni cómo te llamas ni cuantos años tienes, ni nada”, dijo.

Fey mintió de su edad por ésto

Fey narró que tenía 21 años la primera vez que mintió respecto a su edad; sin embargo, todo inició cuando al entrevistador de una disquera le hicieron creer que ella era menor de edad.

“En Sony fue mi primera entrevista y me presentan a alguien y empieza: 'Bueno Fey, pues a tu corta edad, a los 17 años' y mi cara es de: '¿Cómo que 17? Yo tengo 21'”, rememoró.

Tras ello, las personas que trabajaba con ella le explicaron que mejor que dijera que tenía 17 años, para tener una mejor mercadotecnia.

“Voltea y le dicen: 'No, no, tiene 17' y de ahí me explicaron que pusieron eso por los adolescentes, me echaron un rollo. Era mercadotecnia para ellos porque para qué me iban a poner de 20 si aún sonaba a adolescente”, apuntó.