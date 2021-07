Novia de José Manuel Figueroa lo acusa de golpearla; filtran VIDEOS de sus peleas

Tal parece ser que el cantante José Manuel Figueroa no es un caballero, pues filtraron imágenes en las que su pareja Farina Chaparro lo denuncia de haberla golpeado y humillado, e incluso se puede ver el moretón que el cantante le habrá dejado en el cuello tras un ataque.

Fue en el programa “Sale el Sol” la emisión que reveló las fuertes imágenes, en las cuales se ve como José Manuel Figueroa y Farina Chaparro discuten e incluso ella lo encara.

“Así llorando quiero que me grabes, estoy cansada de cada humillación, tengo aquí siete horas y no has dejado de humillarme. Este golpe me lo hiciste a los diez minutos de haber llegado”, expresó la joven señalándole el cuello.

Asimismo, Farina señala que el cantante “la dejó sola, la regañó y le reclamó porque él llegó tarde”, tras lo cual aseguró que este nunca dejó de agredirla.

José Manuel Figueroa se burla de las agresiones

En el video se puede escuchar como José Manuel Figueroa se burla de lo denunciado por su pareja e intenta justificar sus agresiones diciendo que es un TikTok.

“No te vayas a enojar, pero si no digo esto, mis fans se van a burlar de mí. Este es el mejor TikTok que he visto en mi vida”, expresa él riéndose mientras ella lamenta: “ya no puedo más”.

Por si fuera poco, en otro video se puede escuchar a José Manuel Figueroa decirle a su pareja una serie de desafortunados comentarios machistas.

“Dios te hizo mujer, porque sabe que no tienes los huevos de soportar todas las verdades que te puedo decir ahorita”, expresó el cantante.