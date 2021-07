Acusan a Kris Wu, exintegrante de EXO, de abuso sexual contra 30 mujeres

Kris Wu, exintegrante de la banda EXO e ídolo del K-pop, fue acusado de abusar sexualmente de al menos 30 mujeres, entre ellas algunas menores de edad.

Las acusaciones provienen de parte de una joven de 19 años identificada como Du Meizhu, quien ofreció una entrevista para NetEase Entertainment en donde reveló los supuestos abusos de parte del cantante.

La joven contó que ella sufrió el abuso sexual cuando tenía 17 años, mientras que la celebridad tenía 30 años. Dijo que además de ella, Kris Wu atraía a mujeres para que tuvieran relaciones sexuales con él, seduciéndolas con alcohol y con falsas promesas de oportunidades lucrativas en las industrias de la música o la actuación.

Asimismo, la joven expuso que Kris Wu le pagó 500 mil yuanes para "guardar silencio", pero decidió romper el silencio porque quería ser "la última víctima", por lo que, señaló, devolvió el dinero y está emprendiendo acciones legales contra el cantante.

Kris Wu responde a acusaciones de violación

El cantante se pronunció a través de las redes sociales y negó que él haya abusado de las mujeres. Dijo que no conocía a la denunciante.

“No la emborraché, no le pedí su teléfono, ni sucedió ninguno de los ´detalles´ que ella describió. Había muchas personas allí que podían testificar... Nunca he 'obligado a mujeres a tener relaciones sexuales' ni me he involucrado en una 'violación en una cita'", aseguró Kris Wu.

Por su parte, la agencia que representa a Kris Wu informó que también tomará acciones legales contra la joven que denunció el abuso porque considera que sus declaraciones son una difamación.