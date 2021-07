Ana Bárbara revela que ya hizo su testamento y escribió su canción de muerte

Ana Bárbara es una mujer prudente a la que le gusta tener las riendas de su vida bien agarradas, por ello la cantante ya dejó hecho su testamento e incluso escribió una canción de despedida para cuando se muera.

Así lo reveló Ana Bárbara a los medios de comunicación, a los que les remarcó que no quiere dejar ningún pendiente en su vida.

“Claro, no sabes si vas a llegar a mañana ¿no?, entonces no me quedo con nada, ya no estoy en deuda, ya hasta hice mi canción de despedida, ya la compuse, quién sabe, no sé si vaya a estirar la pata, entonces por si las dudas ya la tengo hecha, ojalá y no, porque mis hijos todavía están chicos”, compartió en el AICM.

Incluso le pidió a José Emilio, el hijo de Mariana Levy y “El Pirru” (pero a quien crio como propio), que se asegure que cuando se muera no haya problemas:

“Siempre va a haber broncas, espero que no haya muchas, ahí te encargo que no haya broncas ¿ok?”, le dijo al joven.

Ana Bárbara se cuida del COVID

Ana Bárbara compartió que se ha cuidado mucho del COVID; sin embargo, no descarta que se pueda contagiar.

“Todo está muy bien, la verdad es que sí he estado muy atenta en que con esta pandemia no sabes ni cuando estás mal, no soy pesimista ni mucho menos, pero… y más cuando se acercan los micrófonos tanto”, afirmó.