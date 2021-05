Ana Bárbara llora por mensaje del hijo de Mariana Levy: “Gracias por tapar este vacío”

Ana Bárbara estalló en llanto luego de recibir un desgarrador mensaje de José Emilio, el hijo de la difunta Mariana Levy, con motivo del Día de las Madres.

José Emilio es hijo de Mariana Levy y “El Pirru”, quien mantuvo una relación amorosa con Ana Bárbara. Para ese entonces Levy ya había muerto, por lo que sus hijos ven a la cantante como una figura materna.

Con motivo del Día de las Madres, José Emilio compartió un emotivo y desgarrador mensaje dedicado a Ana Bárbara, su madre adoptiva, la cual no pudo contener el llanto.

"Gracias por ser mi mamá, gracias por tapar este vacío que teníamos cuando éramos niños y por seguir tapándolo. Gracias por siempre partirte la madre para poder sacarnos adelante, para ayudarnos, para venir a vernos", inició.

José Emilio le agradeció al destino por haber llevado a Ana Bárbara a su vida, quien lo recibió en sus manos desde que tenía 8 meses.

"Má, no sabes lo agradecido que estoy en la vida, el destino o lo que sea que te haya puesto en mi camino y quiero que sepas que yo siempre te voy a considerar como mi mamá porque eso eres porque desde los ocho meses me recibiste en manos, tal vez no me pariste, no estuve 9 meses en tu vientre, pero eso no es lo que hace a una madre, una madre es la que se desvive día a día por los hijos como tú lo has hecho”, expresó José Emilio.

El joven agregó que se siente afortunado de que la cantante siga al pendiente de él y que espera compartir muchos años a su lado.

“Una madre es la que va a estar en cualquier momento para ayudarte, para abrazarte para escucharte y hasta para regañarte como tú también lo has hecho", expresó.

“La mejor consejera, mejor amiga, compañera, pero sobre todo la mejor mamá. Gracias por haber llegado a mi vida y no haberte ido y sobre todo gracias por querer quedarte más tiempo en ella para verme crecer”, finalizó.