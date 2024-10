Fichis, hermano de Yuya, y Paola Poulain celebran el nacimiento de sus bebés arcoíris

Fichis, quien es conocido por ser el hermano de la popular influencer Yuya, dio la bienvenida a sus bebés arcoíris junto con su esposa, Paola Poulain. La pareja llevaba varios años tratando de tener un hijo, por lo que la noticia ha llenado de alegría a sus seguidores.

A pesar de las polémicas que han experimentado en el pasado, la relación entre Fichis y Paola Poulain ha logrado superar diversas complicaciones, desde las críticas en redes sociales, hasta la complicada lucha que ha sido para ellos tener un hijo.

Recordemos que fue hace un par de años que la pareja tuvo problemas en su embarazo anterior, lo cual resultó en que ambos bebés perdieran la vida después de haber tenido una infección en sus pulmones al nacer, aunque permanecen en la memoria de su familia.

Nacen los bebés de Fichis y Pao Poulain

La tarde de este martes, la famosa pareja de influencers anunció la llegada de sus 'bebés arcoíris' con un conmovedor video en el que le dan bienvenida a los nuevos miembros de la familia. Fue a través de una fertilización in vitro que la pareja logró un nuevo embarazo hace nueve meses.

En el video, podemos ver que los famosos están bailando en el mismo lugar que cuando anunciaron su embarazo. Sin embargo, ya no están solos, pues son acompañados por dos pequeños, quienes son sus hijos, a quienes abrazan cariñosamente.

"De la espera, nacieron dos estrellas", celebró la influencer en su publicación. Además, en el video escribieron "una gran historia está por comenzar", dejando ver su entusiasmo porque ahora la familia es más grande.

"Se me salió la lagrimita de felicidad al ver este video", "la cara de Pao, que no se lo puede creer, los bebés más esperados de Instagram", "todo lo que han tenido que pasar y ahora verlos tan completos y felices me llena el corazón de tanta felicidad" y "los seguimos desde su noviazgo y ahora somos felices por su hermosa familia", son algunos de los mensajes en redes sociales.

¿Qué es un 'bebé arcoíris'?

Un bebé arcoíris es como se le denomina a aquellos infantes que nacen después de que los padres hayan tenido complicaciones en un embarazo o los primeros días de vida, que resultaron en la pérdida de los hijos, como les sucedió a los creadores de contenido hace un par de años. Ahora, Paola y Fichis finalmente han conseguido esa familia que tanto esperaban.