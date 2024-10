Wendy Guevara reacciona al VIDEO filtrado donde Nicola Porcella habla mal de ella

Hace un par de horas, se publicó un video en el que Nicola Porcella estaría hablando pésimo de Wendy Guevara, pues asegura que se avergüenza de ella. El momento ya tiene una reacción por parte de los íntimos amigos.

Es bien sabido que la relación entre los ex habitantes de La Casa de los Famosos México es muy cercana, pues a más de un año de haberse conocido, los famosos llevan varios meses viviendo juntos y parecen tener una relación bonita de amistad.

Nicola Porcella dice que se avergüenza de Wendy Guevara, ¿es real?

Este martes, se publicó un video en la cuenta de Kadri Paparazzi en YouTube, en el que se podía ver a Nicola Porcella conversando con una mujer y explicando lo complicado que es vivir con Wendy Guevara y Agus Fernández, pues dijo que se avergonzaba.

“Imagínate que salgo con alguien, llegó y le digo quédate en mi casa, sale y quiere salir en calzones, está Agustín allá afuera, o sea, sí es incómodo hasta para mí, o sea es incómodo, llevar a alguien y estás tomándote un vinito y aparece Wendy, me va a decir: oye Nicola, no jodas”, expresa el conducto de Hoy en el video.

Los Internautas aseguraban que el video podría estar editado para hacer ver mal al actor y señalaban que no era posible que desde la distancia en la que estaban pudiera capturarse el audio. Sin embargo, el propio Nicola admitió la veracidad de todo, aunque destacó que se trató de un malentendido.

Nicola y Wendy Guevara reaccionan al polémico audio

Por un lado, Nicola aseguró que se encontraba tranquilo por la situación, pues se encuentra en buenos términos con sus amigos. "Ni hagan caso, mientras acá en la casa estemos tranquilos, malinterpretaron todo lo que yo dije, pero ya sabes que ni voy a hablar porque es darle repetición", pidió.

El famoso mencionó que estaba molesto por la manera en la que se violó su privacidad, "estoy volviendo a lo mismo, a que no pueda hablar en ninguna parte, que ya no pueda decir nada, porque lo que dije no era eso, me refería a otra cosa".

Por su parte, Wendy Guevara pidió que no se tomaran en cuenta ese tipo de declaraciones: "Bebés, buenos días, buenas tardes, les quiero decir algo, no hagan caso de entrevistas que cortan o de estados que recortan y que pegan, que hacen pa' hacer chismes y todo", aseguró.

“Nosotros nos amamos y nos avergonzamos, a veces yo de Agus, a veces yo de Nicola, y a veces yo de mí, pero no hagan caso hermanas”, expresó Wendy Guevara a través de su cuenta de Instagram y mostrando que se encontraba con ambos extranjeros.

Wendy Guevara reacciona a las supuestas ofensas de Nicola Porcella (@NicolaPorcella) pic.twitter.com/FWSTMg3qbQ — Cultura Pop (@RCulturaPop) October 21, 2024

A pesar de ello, hay muchos Internautas que no creen en las declaraciones de Wendy Guevara, pues señalan que en el pasado ha defendido a personas que después resulta que sí hacen las cosas que se mencionan en redes sociales, aunque otros destacan que la relación entre ella y Nicola Porcella parece ser sincera.