Wendy Guevara se defiende de las críticas por mover influencias para su operación, 'no hay que hacernos pen*****'

Recientemente, se dio a conocer que Wendy Guevara fue operada de emergencia, ante lo que el público en redes sociales se preocupó por ella por un lado, pero también la criticaron fuertemente, pues señalaron que la prontitud de la cirugía se dio por las conexiones de la influencer.

Como lo mencionó la famosa, fue el doctor que atendió a Paolita Suárez quien también la asistió en esta ocasión en el Hospital Regional de León, de donde Wendy Guevara es originaria. Este fue uno de los motivos principales por los que señalaron que usó sus influencias para tener un trato mejor al del resto de las personas.

La ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, indicó hace varios días que tendría que ser sometida a una operación de emergencia por una piedra que se le encontró en las vías biliares y que buscaba mudar al páncreas, por lo que era necesario que se realizara la intervención cuanto antes.

¿Por qué criticaron a Wendy Guevara tras su cirugía?

Las críticas radicaron en señalar que Guevara asistió a un hospital público y obtuvo un trato preferencial, mientras que muchas otras personas que asisten al mismo se enfrentan con largas filas y a veces no reciben la atención necesaria con la misma rapidez.

Hay quienes aseguran que la conductora recibió un trato especial por tener el privilegio de estacionarse en un lugar exclusivo e ingresar sin ninguno de los protocolos a los que están acostumbrados los demás pacientes. Además, la señalaron por ir a un hospital público teniendo una camioneta valuada en millones.

Wendy Guevara se defiende de los ataques contra ella

Wendy Guevara reaccionó a los comentarios que le criticaban por utilizar sus influencias para pasar antes a la sala de operaciones. La creadora de contenido indicó que su amigo doctor, Jesús Montoya Gaona, la había ayudado a que se apresurara su cirugía.

A pesar de ello, detalló que llegó en la mañana al hospital y su cirugía fue hasta casi la 1 de la mañana, con lo que dio a entender que no dejó de ser un proceso tardado. "Yo sé que hay mucha gente esperando y todo pero hay un muchacho que se llama Lalo que está muy atacado porque mi camioneta cuesta no sé cuánto, porque Chuyito me ayudó", señaló.

Ante esto, dijo que ojalá la familia del internauta no se enferme y no tenga urgencia por ser atendido con profesionales, ni algún ser querido le pida ayuda alguna vez al sujeto, "todo mundo hace eso, no hay que hacernos pen*****".

Asimismo, destaca que la manera del pensar del usuario es "envidia y coraje de la gente que molesta porque les va bien a los demás" y aseguró, "por eso la gente se queda mediocre". Finalmente , indicó, "en el piso del éxito cabemos todos pero los que no caben son los envidiosos".