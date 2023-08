Filtran fotos de la casa que compraron Yahritza y sus hermanos para sus padres.

La agrupación Yahritza y su Esencia, conformada por tres hermanos de ascendencia mexicana, se vio envuelta en la polémica luego de que hicieran comentarios desafortunados en contra de la comida mexicana. A través de TikTok, circulan imágenes de la casa en la que vive la familia de la agrupación en Washington, Estados Unidos.

Fue durante una entrevista a medios de comunicación que los hermanos Martínez hicieron comentarios que no agradaron para nada al público nacional, La joven cantante señaló que a ella no le gusta el ruido de la Ciudad de México, mientras que los dos hermanos varones señalaron que no les gusta la comida de México, y puntualizaron que prefieren el sazón de su natal Washington.

Ante esto, los internautas se volcaron en críticas a los jóvenes músicos y muchos en redes sociales pidieron que el grupo ya no se presentará más en México. Yahritza y su Esencia salió de inmediato a disculparse por los comentarios que emitieron, pero ya era demasiado tarde.

El público mexicano no los perdonó, a pesar de que anunciaron colaboraciones con agrupaciones de la talla de la Banda MS. Incluso lanzaron una nueva colaboración con Grupo Frontera, quienes estarán presentándose en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo 15 de septiembre y con quienes ya tenían el tema "Frágil".

En medio de toda esta polémica, salieron a la luz imágenes de la casa de Yahritza su Esencia habrían comprado para que sus padres vivieran. La cantante a señalado que su origen es humilde y que es gracias a la música que han conseguido tener una mejor vida.

En las imágenes se puede ver que el inmueble espacioso y que está alejado del a ciudad. Asimismo, se hace un recorrido por los interiores de la residencia, en la que se puede ver que cuenta con una bonita y lujosa decoración interior.

En la publicación se puede ver que muchas personas defienden las declaraciones de la joven cantante y aseguran que sus comentarios fueron sacados de contexto: "Con razón no le gusta el ruido de la ciudad. Yo también tengo un ranchito y me da paz no escuchar más que la naturaleza".

DGC