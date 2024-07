Pepe Aguilar comparte las FOTOS oficiales de la boda de Nodal y Ángela Aguilar: 'amor verdadero'

Ya por fin se dieron a conocer las fotos oficial de la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal, y los fans no pueden soportar lo felices que la familia de ambos cantantes se ven en las peculiares imágenes.

Y es que desde que comenzaron a dar a conocer las primeras fotos de la boda de Nodal y Ángela Aguilar, los fans estuvieron al pendiente de ver cómo se desarrollaba el casamiento más polémico de toda la farándula mexicana.

Vi las fotos de la #boda de Nodal y Ángela Aguilar y parece boda lésbica. pic.twitter.com/Ragf35kMUL — Jorge Intrépido Punk. (@Koqewiz) July 25, 2024

Ahora ya por fin se dieron a conocer las primeras fotos oficiales de la boda entre Ángela Aguilar y Nodal, las cuales están dando mucho de qué hablar. En las imágenes se aprecia que fueron invitados, además de sus respectivos padres y hermanos, Majo Aguilar, Marc Anthony y su esposa.

Fue el mismísimo Pepe Aguilar quien compartió las fotos en sus redes sociales, las cuales acompañó con un extenso mensaje dedicado a su hija y yerno.

“Queridos Angela y Christian. Lo vean o no, hoy inician un nuevo y muy distinto camino a cualquiera de los que antes hayan caminado. Uno donde el respeto y la responsabilidad serán su más fuerte guía, incluso igual de importante que el amor!”, inició el señor en sus palabras.

“En lo personal lo tengo muy claro e inclusive puedo constatar lo siguiente. En toda relación duradera, el amor es esencial y el respeto y la responsabilidad totalmente indispensables. Con amor, se enfrentan los más complicados desafíos dentro y fuera de su entorno, Aunque de entrada les digo, el desafío MÁS GRANDE (en base a lo que conozco) será el que experimenten a nivel P E R S O N A L”, agregó.

Lo único que pienso de la boda de Ángela Aguilar y Nodal, es que una familia muy tradicional está tan tranquila al ver que su hija se casara con un vato que es un miserable al no ejercer una paternidad y pensión alimenticia responsable. pic.twitter.com/yS86iTbuDq — Abigali T. (@abby_torresr) July 25, 2024

“El reto más complejo, VIVE en ustedes mismos! Así que su futuro como pareja depende 100% del trabajo que cada quien haga…..EN SI MISMO. Yo también he estado en su lugar. Y ya a toro pasado. Y después de 27años con mi esposa les digo: No hay principio sencillo. Pero aunque existan miedos por una decisión tan trascendental y en su caso, tan pública, Aunque estén jóvenes y en una etapa de aprendizaje en su vida, Aunque pudiera existir un lógico miedo a lo desconocido por una decisión así etc, etc. TODO ES POSIBLE”, remarcó el padre de Ángela.

Finalmente, Pepe Aguilar les dijo a Nodal y su hija que sí existe el amor verdadero y que espera en su corazón que el que existe entre ellos sea así: “Brindo por su felicidad... y porque siempre cuiden mucho de su amor con lo que mencioné primero. Responsabilidad y respeto. Muchísimas felicidades”.