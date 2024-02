Filtran FOTO de Yolanda Saldívar actualmente, a 29 años de matar a Selena

Yolanda Saldívar, la asesina de Selena Quintanilla, reapareció para un nuevo documental en el que va a contar, por primera vez su versión de la historia.

Así se ve actualmente Yolanda Saldívar

Yolanda Saldívar se ve con el cabello muy corto, lacio y blanco, se ve con arrugas en las comisuras de la boca. Mantuvo las cejas delgadas como las tenía cuando trabajaba con la intérprete de "Amor Prohibido".

Yolanda Saldívar actualmente Foto: Especial

La mujer lleva encarcelada cerca de 29 años, por haber matado a la estrella de la música Selena Quintanilla.

Año con año se dice que Yolanda podría salir en libertad después de casi tres décadas, y nuevamente se dice que la mujer podría salir el libertad bajo fianza el próximo 30 de marzo del 2026.

¿Cuál es el nuevo documental en el que saldrá Yolanda Saldívar?

El documental se llama Selena & Yolanda: The Secrets Between Them (Selena y Yolanda: Los secretos entre ellas), el cual se va a estrenar el próximo 17 de febrero.

El periodista Patrick L. O'Daniel fue el encargado de entrevistar a Saldívar y se reunión con ella en cuatro ocasiones dentro del penal de Gatesville, en Texas, donde se encuentra recluida.

¿Qué pasó entre Selena y Yolanda?

Yolanda era presidenta del club de fans de la cantante y la cantante hasta le delegó tareas importantes que tenían que ver con la empresa de la artista.

Selena acusó a Yolanda de estar tomando dinero de la tienda de ropa de la intérprete de “Como la flor”. Y Yolanda le disparó. Se sabe que días antes de que la mujer matara a la cantante había pedido un permiso para portar armas bajo el argumento de que familiares de personas enfermas mentalmente para las cuales ella trabajaba la habían amenazado.