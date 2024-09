Filtran turbio VIDEO en el que Alfonso Obregón admite que toca a sus alumnos: 'Lo hago con todos'

Alfonso Obregón recientemente entró en una fuerte polémica cuando se reveló que el reconocido actor de doblaje había sido acusado de cometer agresiones sexuales en contra de una de sus estudiantes, cosa que él había negado rotundamente.

Desde hace varios meses que Alfonso Obregón enfrenta un tema legal por haber supuestamente acosado a una de sus estudiantes, a lo que él había señalado que su agresión había sido decirle a su alumna que 'apretara el cu**', una técnica que se usa en el doblaje.

Sin embargo, ha surgido un video publicado por una actriz de doblaje, donde el famoso actor que da la voz a Shrek admite haber tocado a sus alumnas en alguna ocasión, lo cual sorprendió por completo a quienes son fans de la celebridad y creían su versión.

¿Alfonso Obregón admitió haber acosado a una alumna?

Una mujer identificada como Katy Zabala publicó en su cuenta de TikTok un video en el que confronta al actor y reclama ciertas actitudes que ha tenido el famoso, destacando que él dice ser inocente cuando continúa en un proceso legal.

La mujer, quien al parecer fue una alumna del famoso, confronta al hombre en un video, donde le dice: "Así fueron las cosas, en realidad no puedo dejarlo de lado, así como lo pediste que dejáramos de lado lo sexual, tú no lo dejaste de lado porque me tocaste... me diste una nalgada y luego me apretaste".

Si bien en un momento el hombre luce sorprendido, al cuestionar dónde la toco y escuchar que fue en el área del glúteo, él mismo asintió y mencionó que no la tocó en ningún otro lado, queriendo minimizar el tema.

Cuando ella le dice que seguro no fue la primera en ser tocada en dicha zona, él menciona con naturalidad, "eso lo hago con todos mis alumnos, hombres y mujeres", ante lo que ella dice que nunca ha visto que se lo haga a algún compañero masculino.

La discusión escala cuando ambos comienzan a discutir si es correcto o no que un profesor le de una nalgada a sus alumnos, pues mientras él quiere asegurar que es normal, ella lo interrumpe para dejar en claro que no le parece bien. Ante ello, el actor de voz de Shrek pierde los estribos y comienza a gritar.

Si bien el video se corta, la chica deja un breve mensaje en el que señala que ningún juez ha declarado a Alfonso Obregón como inocente y mostrando como el famoso se ha burlado de haber ido a la cárcel con publicaciones donde pone a los personajes que dobla como Bugs Bunny, en prisión.

Usuarios en redes sociales han dividido sus comentarios, entre quienes defienden a Alfonso Obregón y quienes ofrecen apoyo a Katy Zavala: "Ese wey es de lo peor. A mí se me insinuó sexu4lmente cuando yo tenía 17 años", "la neta sí estuvo mal. pero pues es gente de otra época como él dice, así le enseñaron" y "se necesita mucha valentía para levantar la voz. No tenía porque tocarte", son algunos mensajes.