¿Cómo era físicamente Ana Bolena? HBO Max lanza polémica serie de la reina (FOTO)

HBO Max lanzó la serie biográfica de Ana Bolena, sin embargo, está causando polémica entre los usuarios de Internet, ya que la protagonista es una mujer de color.

La serie ha recibido una gran cantidad de críticas de parte de los cibernautas, quienes aseguran que la reina consorte de Inglaterra no era de color.

¿Cómo era Ana Bolena en la vida real?

Ana Bolena era la reina consorte del rey Enrique VIII y de acuerdo con el propio rey, ella “No era una de las mujeres más hermosas del mundo", cuando la conoció en el año de 1525.

Sin embargo, se sabe poco de su aspecto físico, ya que el rey ordenó destruir sus retratos y documentos, luego de que fue condenada a la ejecución en 1536 por adulterio e incesto.

Retrato de Ana Bolena Foto: Especial

Pero no todo está perdido, ya que aún existen diversos retratos de la reina, uno de ellos, de autor anónimo, se encuentra en la Galería Nacional de Londres.

"El cutis oscuro y el pelo negro le daban un aura exótica en una cultura que veía la palidez blanca como la leche como parte imprescindible de la belleza", valora la investigadora Karen Lindsey en su libro 'Divorced Beheaded Survived: A Feminist Reinterpretation of the Wives of Henry VIII'.

Por otra parte, la historiadora Alison Weir relata en su libro “Enrique VIII, el rey y la corte” que “el encanto de Ana estaba no tanto en su aspecto físico como en su viva personalidad, su elegancia, su agudo ingenio y otras habilidades (...). Destacó en el canto, componiendo música, bailando y conversando. No era sorprendente, por tanto, que los jóvenes de la corte pulularan a su alrededor".

Ana Bolena es la madre de Isabel I, quien se convirtió en la reina de Inglaterra tiempo después. El rey estuvo descontento porque Ana no pudo darle un heredero varón, como se acostumbraba en aquella época; se sabe que Ana tuvo tres abortos y después de eso fue condenada por el propio rey para morir ejecutada frente al pueblo.

KR