Flor Amargo lanza canción sobre las personas trans y la critican (VIDEO)

La cantante Flor Amargo volvió a dar un mensaje de apoyo a la comunidad LGBT+ y es que ahora lanzó un tema dedicado a las personas trans.

A través de sus redes sociales Flor Amargo señaló que escribió esta canción para visibilizar que el sistema programa a la gente para hacer lo que le sirve a “los del poder”, dijo.

Flor Amargo se sentó en medio de dos pianos y comenzó a tocar ambos instrumentos para interpretar la canción que lleva por nombre “más que una mujer”.

“Me dicen ‘Hola señorita’, sin preguntarme mis pronombres, cómo se atreve a definir mi nombre si no corresponde con lo que yo siento. Desde niña me programaron y por mi sexo me nombraron, mi libertad me arrebataron, me condicionaron como una mujer. No canto como una mujer, no lloro como una mujer, no río como una mujer. De ahora en adelante voy a transformarme en más que una mujer”, dice el fragmento de la canción de Flor Amargo.

Más que una mujer! Mi canción que habla de TRANS formación, TRANSición, TRANSparente a 2 pianos 🏳️‍⚧️ pic.twitter.com/54bsWxSJ3k — Flor amargo (@FlorAmargo) January 5, 2023

Critican a Flor Amargo por lanzar tema sobre personas trans: "habla de tus TRANStornos"

Y aunque Flor Amargo tuvo la intensión de visibilizar a las personas trans con su tema musical, los usuarios no lo tomaron de buena manera, dividieron opriniones y criticaron a la cantante.

“Debería de hablar de tus TRANStornos”, “Tus canciones de por si son malísimas, imagínate con tus mam”, “Deja la loquera”, “Que estupidez”, fueron algunos de los comentarios contra la artista.

Sin embargo, hubo quienes aplaudieron el apoyo que ha manifestado Flor Amargo hacia la comunidad LGBT+, especialmente a la gente trans y no binaria.