Destrozan a Flor Amargo por pedir a fans que se separen de sus familias tóxicas en Navidad: "Ve a terapia"

Flor Amargo volvió a ser criticada por sus fans, pues la cantante les pidió separarse de sus familias tóxicas esta Navidad, además de que dio una serie de “consejos” para responder críticas y preguntas incómodas.

A través de sus redes, Flor Amargo compartió un video en el que habla acerca de las familias tóxicas en la cena navideña y emite algunos tips para lidiaron con ellas.

“Creo que en lugar de ser cena de Navidad de la familia, es cena de Navidad de las serpientes porque todas y todos se la pasan criticando cómo te ves, de lo que lograste y lo que no”, dijo la famosa.

“Yo te quiero decir que no hagas caso, porque la gente está diseñada a criticarte a tratarte como te ve", aconsejó Flor Amargo.

"Por eso estamos como estamos, porque nada más vemos la cáscara, no vemos lo de adentro; Nos han enseñado a criticarnos por la cáscara, a vernos por la cáscara. Tú vales no por lo que vistes, no por lo que ganaste. ¡tú vales por lo que eres por dentro!", añadió.

Las respuestas de los fans no se hicieron esperar y lejos de apoyarla o agradecerle, dijeron que no todas las familias son tóxicas como la de ella y le aconsejaron buscar ayuda psicológica.

“¿Ya has considerado tomar terapia? Con humildad te lo pregunto y es en serio”, “¡No generalices! No en todas las familias es igual”, "Mi reina, cada quien platica cómo le va en la feria, ánimo ", “Ya nos dimos cuenta que tú familia te critica, lo sentimos pero no es así en todos los caso”, “Ve a terapia, no mms” y “Generalizar es la primera falta de respeto a lo que exiges. Que tu vida esté llena de sufrimiento y desprecio es lo que te hace actuar como lo haces y pierdes el foco”, le dijeron.