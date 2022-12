Flor Amargo llora por las burlas de que usa lenguaje inclusivo: "soy no binarie" (VIDEO)

Flor Amargo volvió a dar de que hablar, pues ahora se grabó llorando por el dolor que le causan las burlas de la gente que la ataca por usar el lenguaje inclusivo.

Flor Amargo subió el video a su Instagram, en el que señaló que ha sido atacada en redes por usar el lenguaje inclusivo e invisibilizar a las personas no binarias, género con el cual afirmó que se identifica.

"Toda la gente se me ha ido encima por usar un lenguaje inclusivo, ese no es el lenguaje del español, no existen las personas no binarias; no existo, nunca existí para la sociedad, nunca existí, o sea, me están diciendo que no existo, claro que existo, soy no binarie, ni hombre ni mujer, soy un alma, y así se va a llamar el disco, no binarie", inició en su mensaje.

"Y a todas las personas que han sufrido tanto, siendo un género que quizá no encajan, pero a fuerza la sociedad te quiere hacer: ‘o eres hombre o eres mujer’, como si el cuerpo fuera todo lo que nos define, les digo que este disco es para ti", agregó Flor Amargo llorando.

Las reacciones de los fans no se hicieron esperar; hubo quienes le apoyaron y se solidarizaron, mientras que otros no dejaron de criticar a Flor Amargo por su actitud e ideología:

“Ay no ahora cómo le decimos”, "Yo te sigo por tu música, y si te sigo por tu música existes, el más grande compositor del mundo Juan Gabriel era gay y lo que nos gustaba era su música, y él nunca basó su fama por su preferencia sexual sino por su calidad artística, la pregunta que tendrías que hacerte es: ¿Soy buena artista? Si es sí, enfócate en eso” y “Dejaste de ser la Flor auténtica, alegre, ligera y libre. Demasiado show poco creíble”, le dijeron.