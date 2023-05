Foals hace retumbar el Pepsi Center (FOTOS)

Al grito de “We fucking love you, Mexico”, la banda británica Foals encendió la noche del sábado el escenario del Pepsi Center de la Ciudad de México como parte de su gira mundial “Life is Yours Tour”.

A pesar de la torrencial lluvia que caía en la ciudad, miles de fanáticos abarrotaron el inmueble, donde hasta dos horas antes del concierto comerciantes preparaban ya la venta de artículos promocionales de la banda, como termos, pósters, camisas y sudaderas, que tenían un costo de sólo 200 pesos.

La agrupación mexicana Niño Viejo fue la encargada de abrir el espectáculo en punto de las 20:30 horas. Originaria de Mexicali, la banda aprovechó la ocasión para tocar algunos de sus sencillos como “Pocos Huevos” o “Espiral”.

Niño Viejo OCESA / José Jorge Carreón

Sólo 30 minutos más tarde, los integrantes de Foals ya hacían vibrar a los impacientes asistentes reunidos en el Pepsi Center con “Wake me Up”, sencillo de su último álbum, “Life Is Yours”.

El vocalista de la banda, Yannis Philippakis, no dejó de agradecer a los fans con un “muchas gracias, México” y provocar los gritos de la multitud cada vez que se acercaba a los seguidores e iniciaba a tocar las canciones, entre las que estuvieron “2001”, “2am” e “In Degrees”.

Foals OCESA / José Jorge Carreón

Casi una veintena de temas de temas ofreció Yannis y compañía durante más de hora y media de show, la mayoría de su disco más reciente, pero también con algunos clásicos de sus siete álbumes anteriores, como “Red Socks Pugie” de su álbum debut “Antidotes”.

“My Number”, de los éxitos más conocidos del grupo, hizo retumbar el recinto y cargó de energía a los poco más de 3 mil fanáticos que no pararon de saltar y de bailar durante toda la noche.

El Pepsi Center lució lleno. OCESA / José Jorge Carreón

Más de uno sacó su celular para grabar los imperdibles “Late Night” o “Black Bull” mientras los ánimos se encendían cada vez más, en uno de los pocos shows en solitario que ha dado la banda en México.

De los detalles más destacados de la presentación, fue el regreso de Walter Gervers a nuestro país, el bajista fundador de la banda, quien estuvo fuera de escena por seis años y volvió recién este 2023.

Bajaron a convivir con sus fans. OCESA / José Jorge Carreón

La primer parte del concierto concluyó con “Black Gold”, la evocadora y intensa “Spanish Sahara” e “Inhaler”, acompañadas de los aplausos de un público fiel que no desaprovechó la oportunidad de corear “Foals, Foals, Foals” antes del segundo acto.

Con sus últimos éxitos de indie-rock y dance-punk, terminó un potente y espectacular concierto con dos temas infalibles y de los favoritos de los seguidores: “Mountain at My Gates” y “What When Down” que complacieron a los fans pero que, aún así, se quedaron con ganas de más.

La banda originaria de Oxford cerró ayer en el festival Corona Capital de Guadalajara con sus tres presentaciones en territorio nacional, que también incluyó un concierto en la ciudad de Monterrey, el pasado 18 de mayo.

AG