Foo Fighters ya tienen nuevo baterista ¿Quién es el reemplazo de Taylor Hawkins?

La banda Foo Fighters anunció oficialmente a su nuevo baterista que llega en el lugar de Taylor Hawkins, quien falleció el 25 de marzo de 2022.

A un año de la muerte de Taylor Hawkins, Foo Fighters anunció durante su nuevo concierto, que se transmite de manera gratuita por streaming, que el músico Josh Freese es el nuevo baterista de la banda y será él quien acompañe a la agrupación liderada por Dave Grohl en su gira mundial

¿Quién es Josh Freese, nuevo baterista de Foo Fighters?

Josh Freese, el nuevo baterista de Foo Fighters que entró a la banda tras el fallecimiento de Taylow Hawkins, es conocido por ser miembro de The Vandals, Devo y The Offspring, además de tocar junto a Guns N' Roses, Nine Inch Nails, Weezer, Sublime, Paramore, A Perfect Circle, entre otros.

Nació el 25 de diciembre de 1972, por lo que actualmente tiene 50 años de edad y es originario de Florida, Estados Unidos.

Josh Freese ya dio su primer show con los Foo Fighters, ya que en el evento de streaming en el que fue su presentación tocó junto al resto de los miembros del grupo.

Cabe recordar que desde hace varios días se filtró el nombre de Josh Freese como el nuevo baterista de los Foo Fighters, ya que la revista Variety dio a conocer la información.

Josh Freese es el tercer baterista en la historia de Foo Fighters. Además de Taylor Hawkins, la banda tocó junto a William Goldsmith en el disco The Colour and Shape de 1997.