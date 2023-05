FOTO. Luis Miguel sorprende al revelar lo que dice la carta que le mandó Frank Sinatra en 1996

En medio del rush por la preventa de boletos para los conciertos de Luis Miguel, El Sol aprovechó que es tendencia para publicar en redes sociales el contenido de una carta que le mandó Frank Sinatra en el año de 1996.

En la misiva, Frank Sinatra se dirigió al cantante como Micki y resaltó el talento del artista al describirlo cómo “original” y lo felicitó por su estrella en el paseo de la fama de Hollywood.

“Estimado Micki, Durante años ha sido halagador escuchar a los jóvenes cantantes hablar como el nuevo Frank Sinatra. Fue parejo. Más agradable cuando me enteré de un joven en México, que era incomparable con nadie. Cuando te conocí en México y realmente escuché tu voz, me di cuenta de que eres un verdadero original, un tremendo talento y que tampoco está mal verlo. Felicidades por conseguir tu estrella en el Paseo de la Fama. Estoy seguro de que habrá mucho más por venir. Saludos cordiales”, firmó Frank Sinatra.

La carta causó furor entre los fans de Luis Miguel, quienes aseguraron que esta carta es la prueba de dos leyendas hablando.

Mientras que otros de los seguidores del cantante le pidieron a Luis Miguel que en lugar de publicar cosas en redes que mejor abra más fechas para su gira por América, ya que los boletos de la preventa VIP para México ya se agotaron en unas cuantas horas.

Así se conocieron Luis Miguel y Frank Sinatra

Luis Miguel participó en el homenaje a Frank Sinatra con motivo de su cumpleaños 80, el cual se celebró en el Shrine Auditorium, ubicado en Los Ángeles, en 1995.

Luis Miguel fue el único cantante hispano invitado al festejo. Estrellas como Ray Charles, Little Richard y Bob Dylan también estuvieron presentes en el homenaje.

El Sol cantó para Frank Sinatra el tema de Come Fly With Me, y al final del homenaje todas las celebridades invitadas cantaron el tema New York, New York, al que se unió “La Voz” para cerrar con broche de oro la celebración.