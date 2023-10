Foto polémica de Lana del Rey que fue censurada en redes

La cantante Lana del Rey es una de las artistas más queridas y que conquista al público con su música y con su estilo boho para vestir.

Sin embargo, la intérprete de “Say yes to heaven” no se ha salvado de la polémica y es que en redes sociales su fans no pueden dejar de recordar las fotos más polémicas de la artista.

Esta es la foto polémica de Lana del Rey

Una de las fotos más controversiales de Lana del Rey es una imagen en blanco y negro en el que la cantante aparece Topless.

Esa imagen se publicó hace unos meses en el propio Instagram de la cantante, esto como parte de la promoción de su álbum “Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd”.

En la instantánea, Lana del Rey aparece con la blusa abierta, levantando uno de los brazos y con la otra mano sostiene el letrero de su promoción del disco.

Lana del Rey y su polémica foto topless que Instagram le censuró Foto: Especial

La imagen causó polémica porque rompió las políticas de Instagram, por lo que tuvo que ser censurada solo fue rescatada por algunos fans que le dieron captura de pantalla a la publicación.

Otras imágenes de Lana del Rey que causaron polémica fueron unas fotografías en las que apareció la cantante en la playa con un escotado vestido blanco.

La polémica foto de Lana del Rey en la playa por su escote extremo Foto: Especial

La pieza fue firmada por la marca Valentino y las instantáneas aparecieron en la portada de Volumen 3 de la revista W, The Music Issue.

En las fotos, Lana del Rey mostraba mucho escote y pierna mientras paseaba por la playa junto al océano con la cola del vestido arrastrándose por la arena. Parecía que debajo del vestido estaba denuda.