FOTOS | Sam Smith y el desfachatado look oversize que usó en la premier de Barbie en Europa

Vimos a Margot Robbie sorprendernos nuevamente emulando a la Barbie Enchanted Evening de 1960; a Dua Lipa con un impresionante Versace; a Ryan Gosling en un delicado azul cielo de Gucci. La alfombra rosa en la presentación de "Barbie" en Europa dejó que aquellos que desfilaron sobre ella sacaran a su Barbie interior, incluido Sam Smith.

Aunque no lo pareciera, lo que hizo Sam Smith nos dejó ver que las Barbies se pueden vestir como quieran, pueden ser lo que quieran y pueden lucir como quieran. Y sí, con este desfachatado oversize, Sam Smith no quiso hacer ninguna referencia a la muñeca de Mattel. Además, intentó también hacer ver que no todos los Ken tienen que lucir como el inalcanzable novio de Barbie.

Sam Smith no se ajustó a ninguno de los estereotipos de los muñecos de Mattel. AP

Ni rosa, ni accesorios, ni maquillaje

Sam Smith optó por un polémico look oversize para la premiere de "Barbie" en Europa, muy a lo que presentó Billie Eilish, aunque quizá un poco más desfachatado que la intérprete de "Bad guy". En esta ocasión y distinto a lo que nos tiene acostumbrados, Sam Smith vistió un mega oversize de Vêtements.

Su outfit lo integró con un pantalón vaquero bastante acampanado y una sudadera azul ya más inclinado al negro o al petróleo, que pasaba de largo la cadera. La manga también estaba extremadamente bombacha, y el pecho rezaba "16 XL", quizá con alguna intención oculta.

Man I am, la canción inclusiva con la que Sam Smith se integra a 'Barbie'

Sam Smith quiere celebrar en la película Barbie la inclusión de la que ya es parte, en representación, dicen, de todos los Kens en el mundo que no tienen que cumplir con un estándar tan inalcanzable como el novio de Barbie.

De esta forma, Sam Smith se despojó, como dicen nuestros colegas de la GQ en España, de los perfectos atuendos de los muñecos y muñecas de Mattel para crear su propia versión: la de Sam Smith.