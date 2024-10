Francis Ford Coppola: hacer arte sin riesgo es como hacer bebés sin sexo

En Morelia, Michoacán

Francis Ford Coppola, una de las figuras más destacadas de la generación de cineastas que comenzaron a tomar el Hollywood de los años 70, con Megalópolis, su más reciente filme, siente un poco como le ocurrió con Apocalypse Now o El padrino 2, que no fueron muy bien recibidas en un principio; sin embargo, espera que el tiempo le termine dando la razón como pasó con esas películas, pues otra vez apostó por tomar riesgos, porque “hacer arte sin riesgo es como hacer bebés sin sexo”.

“Supongo que siento por Megalópolis en cierta forma algo muy similar a lo que sentí en su momento por Apocalypse Now o El Padrino 2 cuando dijeron que tenían actuaciones terribles, así que claramente fallé en mi trabajo para que ustedes pudieran creer en la ilusión. En la pantalla no hay nada más que sólo emoción y pensamientos en la audiencia, y si la ilusión no funciona odiarán la película”, dijo ayer Francis Ford Coppola en conferencia de prensa, en el Festival Internacional de Cine de Morelia, a donde llegó con motivo del estreno de su más reciente cinta.

Francis Ford Coppola señaló que siempre la mejor crítica es la del tiempo y se verá en un futuro si Megalópolis tuvo una repercusión, pues ya le ha pasado, con El Padrino algunos pensaban “que era la peor película jamás hecha y que me iban a despedir”.

¿Por qué haría una película tan extraña como Megalópolis cuando he hecho películas que previamente fueron consideradas grandes? La respuesta es que las películas en el pasado no fueron consideradas grandes películas en su momento

“Realmente sólo un crítico es importante, la prueba del tiempo, el tiempo te dirá si es una gran película o no”, expresó el realizador.

El icónico cineasta está convencido de que el mayor premio que podría tener su nueva película, tras el enorme esfuerzo que ha hecho para volverla una realidad, es que sea vista por una audiencia masiva, pero al mismo tiempo él mismo cuestiona el porqué alguien querría ver una historia contada en la pantalla, pues “si todos ustedes están aquí y todos sabemos cuáles son las reglas del cine hoy en día es porque la industria cinematográfica ha hecho todo para hacer siempre un mismo tipo de películas, al que quieren que seamos adictos y que los espectadores no puedan dejar de ver, quieren que una película sea como vender Coca-Cola y el arte no es eso, el arte es sólo arte y cuando realmente lo es, es lo suficientemente libre como para asumir un riesgo”, comentó.

El ganador de cinco premios Oscar definió a Megalópolis como una “epopeya romana” que tiene su relación con la actualidad, especialmente de cara a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en las que compiten Donald Trump y Kamala Harris.

El Padrino pasó por una época en la que quienes la

hacían pensaban que era la peor película jamás hecha y que

me iban a despedir, y por suerte fue un éxito

“Siento que la analogía entre el Senado Romano y el Senado Americano está a punto de pasar, es horrible pensar que la gente no entienda que estamos al borde de posiblemente repetir lo que hizo Roma y perder nuestra República y eso es lo que la película trata de decir porque somos una familia y lo importante no es sólo que somos una familia humana, sino que somos una familia de genios porque ninguna otra criatura en la Tierra puede hacer lo que nosotros podemos hacer, pues tenemos la capacidad de resolver cualquier problema”, opinó Francis Ford Coppola.

Por lo anterior, cuando le preguntaron si prefería a Donald Trump o a Kamala Harris fue claro y contundente: “Las personas que podrían votar por Trump son las mismas que en Inglaterra votaron por el Brexit y que ahora desearían no haberlo hecho, porque el Brexit fue como dispararse en la cabeza. Cualquiera que sepa algo sobre las elecciones sabe que si queremos conservar nuestra República, la elección debe ser de alguien que entienda lo que realmente es la vida”, dijo.

Francis Ford Coppola criticó a los multimillonarios que han respaldado a Trump en campaña. “Uno se pregunta por qué quizás hay tantas personas millonarias apoyando a Trump, como el famoso hombre que fabrica Tesla, y es porque saben que hará cualquier cosa que ellos quieran”, señaló.

El padrino de 1972

Sobre la película Megalópolis compartió que lo inspiró el episodio del historiador romano Salustio, llamado Conjuración de Catilina.

“Sólo tomé la historia de Catilina y comencé a explorar la idea de ambientarla en Nueva York que es una especie de Roma moderna y porque Estados Unidos se fundó sobre los principios de la República Romana, así que empecé a concebir la idea de hacer una epopeya romana y eso se convirtió en Megalópolis”, continuó, explicando el verdadero génesis de su trama sobre un Estados Unidos moderno reimaginado en el que la ciudad de Nueva Roma debe cambiar en medio del conflicto entre César Catilina, un genio artista que busca saltar hacia un futuro utópico e idealista, y su opositor, el alcalde Franklyn Cicero, quien sigue comprometido con un statu quo regresivo, perpetuando la codicia, los intereses particulares y la guerra partidista.

La cinta se estrenó en cines en Estados Unidos recaudando 12 millones de dólares frente a un presupuesto de 120 millones, lo que la convirtió en un fracaso de taquilla, poniendo al cineasta en una encrucijada para poder recuperar la gran inversión que hizo para poder filmar tal cómo él quería hacerlo.

Además de la complicación en su recaudación económica en la taquilla, Megalópolis se ha enfrentado a una serie de críticas negativas de parte de críticos y expertos en cine que la han visto desde su estreno en el Festival de Cine de Cannes hasta la fecha, de lo cual el director comentó: “¿Por qué haría una película tan extraña como Megalópolis cuando he hecho películas que previamente fueron consideradas grandes? La respuesta es que las películas en el pasado no fueron consideradas grandes películas en su momento”.

El Padrino II de 1974.

Megalópolis se estrenará en salas de cine en México el 24 de octubre y así quienes la vean podrán juzgar el verdadero valor de la más reciente obra de uno de los genios más destacados en la historia del séptimo arte.

Lo honran con medalla

Antes de la charla con fans y medios de comunicación, Francis Ford Coppola fue galardonado con la Medalla Filmoteca UNAM por sus contribuciones al cine, momento que quedará en la memoria de los presentes, la recibió feliz y cantando el bolero de Agustín Lara, “Solamente una vez”.

El realizador reconoció la importancia del cine hecho en nuestro país: “Sostengo el patrimonio del cine mexicano en mis manos, así que me siento muy agradecido por ello”, dijo emocionado.