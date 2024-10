Franz Ferdinand deleita a la CDMX con una concierto íntima lleno de clásicos

Después de abrir los recientes conciertos en México de The Killers, Franz Ferdinand aprovechó su nueva visita a nuestro país para ofrecer un concierto más íntimo en el Frontón México de la CDMX la noche del jueves 10 de octubre, algo que agradecieron los fans de la banda británica que se dieron cita para disfrutar de lo mejor de su repertorio en vivo en el Frontón México.

La presentación a ritmo de indie rock cortesía de la agrupación formada en Glasgow, Escocia, inició en punto de las 21:02 horas con el guitarrista y cantante Alex Kapranos apareciendo en el escenario junto a sus compañeros para tocar ante una calurosa recepción en medio de gritos de emoción de parte de los asistentes, quienes mantuvieron su energía en lo más alto a lo largo de todo el concierto.

Franz Ferdinand solo necesitó un escenario sencillo sin mayores adornos, algunas luces y su música para poner a cantar y bailar a los presentes, comenzando con “The Doctor”. Igual que ha pasado recientemente en otros conciertos en México con vocalistas de bandas internacionales que cantan en inglés, Kapranos presumió su buen español en repetidas ocasiones, especialmente aprovechando pausas entre canciones para agradecer a quienes asistieron a ver y escuchar a su grupo en esta ocasión.

Al terminar el primer tema, el cantante dio la bienvenida al público con un "muchas gracias, buenas noches México, somos Franz Ferdinand". Luego dijo "no tienen idea de lo emocionados que estamos por estar aquí" y la música siguió con "Evil Eye", la cual fue seguida por "No You Girls" y "The Dark of the Matinée", mientras el vocalista le preguntaba a los fans cómo se sentían. Conforme avanzaban los temas se creaba una conexión especial entre los asistentes y la agrupación, lo cual creó una atmósfera única que era fácil percibir.

no te pierdAS: Maná deleita con romanctisimo y carcajadas en su concierto del Auditorio Nacional

Con "Stand on the Horizon" todos cantaban "Won't you come to me baby?" junto al vocalista y “Build It Up” funcionó como preámbulo perfecto para la llegada de temas como "Walk Away", "Do You Want To", "Hooked", "Bar Lonely" y "Jacqueline" ante la advertencia de Kapranos de "vamos a rockear damas y caballeros", lo cual se cumplió.

Durante la velada, muchos de los presentes estiraron sus brazos en todo lo alto y comenzaron a moverlos de un lado a otro al ritmo de la canción que sonaba, mientras que otros aplaudían igualmente al ritmo que sonaba; siendo estas dos maneras de complementar la interpretación de los músicos que se encontraban sobre el escenario. Otro gran momento llegó con "Love Illumination", cuya letra fue coreada en unísono por el público.

Franz Ferdinand en el Frontón México Chucho Contreras

Posteriormente llegó el momento de escuchar "Take Me Out", el primer tema con el que Franz Ferdinand saltó a la fama a nivel mundial para irse haciendo de un nombre en la escena musical y llegar al punto de su carrera en el que se encuentra actualmente. Terminando, se vivía un auténtico ambiente de fiesta, que continuó durante las siguientes canciones que fueron sonando.

"Ulysses", "Outsiders", "Audacious" y "The Birds" fueron marcando el camino para llegar a una épica conclusión sonorizada por los acordes de “This Fire”, sencillo extraído del álbum debut homónimo de los escoceses, quienes junto a sus fans mexicanos hicieron un repaso por sus ya 23 años de trayectoria musical, en lo que resultó un muy buen concierto.