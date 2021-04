Frida Sofía aseguró que su madre, Alejandra Guzmán, la ve como una enemiga y remarcó que la cantante no escribió las canciones “Yo te esperaba” ni “Hacer el amor con otro”.

Alejandra Guzmán señaló hace tiempo que escribió “Yo te esperaba” cuando estaba embarazada de Frida Sofía, ante lo cual la joven declaró a “De Primera Mano” que su madre no fue la autora de dicho tema ni la otra canción.

“Es mentira, yo sé quién las escribió, ella también, pero esos son sus problemas; pero creo que reconocer que alguien más escribe un tema es muy importante, darle el crédito”

Frida Sofía Especial

Frida Sofía recordó su infancia cuando Alejandra Guzmán le cantaba, “sentía ese calor de madre, aunque ella estaba en el escenario”, señaló.

Asimismo, detalló que nunca ha tenido un lugar preponderante en la vida de La Guzmán, pues la artista siempre ha preferido a sus parejas y el dinero sobre ella.

“Y si sí, me ve como enemiga, que es lo que más me duele; siempre es el dinero. Por eso ahorita no estoy sentada en un millón de dólares, le tengo un resentimiento al dinero y cómo desbarata familias”, apuntó.

También reveló que Gerardo Gómez Borbolla, expareja de la Guzmán que le vendía fotos a los paparazzis, la cuidó cuando su madre estaba indispuesta por sus excesos.

“No sé qué pensar de él, conmigo fue cariñoso y me cuidó mucho, más cuando estaba mal mi mamá… pero después salió que vendía a mi mamá, con quien perdió dos bebés”, dijo.

Frida Sofía aseveró que siempre estuvo cuando Alejandra Guzmán la necesitó, “no sé si no se acuerda y me duele que se siente a mentir y decir que me extraña y cosas que no son ciertas”, remarcó.